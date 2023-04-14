【殺嬰棄屍】19歲少女廁所誕子狠心勒死　毛巾包裹放垃圾袋棄屍

▲ 19歲少女家中廁所生產後勒死男嬰，再放垃圾袋棄屍。

當上年輕媽媽不是罪，但若為了逃避責任而殺死無辜小生命，實令人心寒。日本一名19歲少女在家生產後，將男嬰遺體用毛巾包裹後塞進垃圾袋遺棄，她聲稱孩子生下來就是死胎，警方卻發現男嬰脖子有明顯勒痕，是窒息死亡，因而將少女拘捕。

據日媒報道，日本山梨縣富士吉田市一名19歲少女，在3月22日下午於家中廁所誕下一名男嬰，隨後就將男嬰屍體以毛巾包裹裝入垃圾袋，少女母親事後發現屍體，大驚下報警，警方在翌日以涉嫌棄屍將少女逮捕。

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少女指男嬰一出生就沒有呼吸心跳，以為是死胎才準備棄屍。惟法醫驗屍後卻發現，男嬰死因是窒息，而且脖子有明顯被繩索勒過的痕跡，口中也留有紙巾狀物，因而揭穿少女講大話，在4月13日再次以殺人嫌疑拘捕少女。

少女再度被捕後持續保持緘默，拒絕回應。男嬰的具體死亡原因及案發經過仍待釐清，男嬰的生父亦身份不明，少女平日靠打工維生，被捕時由父母陪同前往警署。

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責任編輯︰王明芳