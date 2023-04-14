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【刷單騙案】34歲男誤墮刷單騙案　賺2,200元反被騙走29萬

社會 09:48 2023/04/14

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

34歲男誤墮刷單騙案，賺2,200元反被騙走29萬。（資料圖片）

警方於4月11日晚上9時接獲一名34歲男子報案，指他早前在即時通訊軟件回應陌生人發出的招聘信息，對方聲稱可透過充當網上推銷員於購物平台點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金。

受害人遂按指示將約29萬元存入對方指定的戶口作平台購物之用，騙徒曾向受害人發放約共2,200元佣金，惟受害人將款項分多次存入相關戶口後，便與騙徒失去聯絡，受害人懷疑受騙，於是報案。受害人共損失約29萬元。

經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。

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記者：黃穎津

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