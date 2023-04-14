【隱形戰隊】被陳展鵬殺死令觀眾婉惜　歐瑞偉身懷好武功卻七死文偉鴻手上

▲ TVB劇《隱形戰隊》監製文偉鴻（Jazz）回應「KC」歐瑞偉之死。

TVB劇《隱形戰隊》劇情緊湊，每晚都引起觀眾熱烈討論，最新一集講述張Sir（歐瑞偉飾）被匡勝天（陳展鵬飾）殺死，令觀眾大感婉惜。

有網民於討論區發文指歐瑞偉多次死於由文偉鴻（Jazz）監製的劇集內，Jazz亦有於IG詳細回應歐瑞偉於劇中逝去的次數。

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Jazz再度「殺」歐瑞偉

昨晚（13日）播出的《隱形戰隊》提到張Sir被殺，有網民於討論區發文問：「文偉鴻殺咗幾多次KC？」帖文引起網民熱議，有網民指：「監製係咪好憎KC？」、「不斷將佢置諸死地！」、「KC又要死了！」、「身手咁好都成日被人殺。」

監製Jazz將網民的問題截圖放於IG，並回應：

使徒行者、使徒行者 諜影行動、城寨、同盟、鐵拳、超能、隱形，一共7次🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

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▲ （IG截圖）

做龍虎武師入行

擁有一身好武功的歐瑞偉於80年代加入邵氏訓練班後成為龍虎武師，更因為外型與劉德華相似，而曾當對方的替身。

不過歐瑞偉也曾坦言，龍虎武師的工作十分危險。因為工作隨時要面對危險的可以是從高處跳下、騎馬墮下或被車撞等。

搏到盡的他曾接受TOPick訪問時表示：「從前拍劇，沒有『不行』兩隻字。」他最嚴重的一次是失足，導致半邊臉受傷，險些毀容。

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轉型當演員

多次的受傷令歐瑞偉開始思考將來，碰巧開工遇上劉德華，對方向他表示TVB剛有武術演員訓練招募，於是歐瑞偉轉入TVB成為演員。

成為TVB演員初期，歐瑞偉演不少武俠劇，近年在《愛‧回家之開心速遞》演KC，喜劇演出為觀眾受落。不過歐瑞偉也被安排在《城寨英雄》演殺手頭目「楊竹鑾」、《同盟》演「易先生」等劇集騷身手。

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