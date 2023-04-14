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【喜劇之王】周星馳認有睇絵麗奈AV出道作　素海霖獲星爺點評作品感榮幸

娛樂 12:18 2023/04/14

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

星爺與網民玩「你問我答」！

「星爺」周星馳在去年10月中開設IG帳號，不時也與網民互動，日前，他就趁IG粉絲人數有望達到100萬前，讓網民在帖文留言區中向他提出任何問題，那似乎是相當「無底線」，不過，星爺也表明自己會從中挑選並作回答！

一眾明星、網民都踴躍地問了不少問題，星爺也有作出精彩的回應！

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星爺認有睇絵麗奈AV

有網民問「星爺有冇睇過繪麗奈既（嘅）作品？」星爺回覆說：「香港人以頂硬上見稱，頂唔順呢句話講太多有違香港精神。」星爺間接承認自己有看首位在日本拍AV的香港人之出道作！

素海霖（繪麗奈）也有於IG限時動態作回覆，她寫道：「先多謝我一直認為遙不可及的偶像有觀看過我的作品，很親民。但我嘅頂唔順其實係話中有話，頂唔順，再嚟多啲，就好似…」。

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星爺認掛住羅慧娟

除此之外，星爺被問到有甚麼話最想與達叔（吳孟達）說，星爺回覆：「I Love you,後悔未曾親口表達。」

星爺又被問到有否掛著其已故的舊愛羅慧娟，他直接承認「有」，當被問到「喜歡蔡依林還是林志玲」時，他也相當鬼馬地回覆：「Why not both？」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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