【前TVB主播】梁凱寧分享港台搞笑片段　婆婆聽錯問題主持忍笑打圓場【多圖】

▲ 前TVB主播梁凱寧分享港台節目搞笑片段，婆婆答錯問題主持忍笑打圓場。

網上有大批網民瘋傳一段疑似港台節目《香江暖流》中的「極速15秒」環節的搞笑片段，片中主持鄧添樂向家庭觀眾「林婆婆」表示，需在限時15秒內講出最多歌唱組合名稱。不過林婆婆似乎聽錯為蔬菜，反覆地問：「係咪菜呀？係咪菜呀？」主持已即時糾正，並打算將問題重複之際，林婆婆已急不及待一連串地說出蔬菜名。

主持再次重申發問問題：「唔係菜呀！問題係講出最多歌唱組合名稱。」打算給林婆婆機會再挑戰「極速15秒」，豈料林婆婆依然一輪嘴地說出蔬菜名：「生菜、白菜、芥菜、西洋菜、茼蒿菜……」

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主持表現專業，對住鏡頭努力忍笑，直到最後8秒他忍不住說：「唔係菜呀！」不過林婆婆堅持繼續道出菜名：「菜心、生菜…」最後林婆婆因答錯問題獲不到分數，不過主持打圓場並安慰林婆婆：「唔緊要，至在參與嘛。」

連前TVB新聞主播梁凱寧也有分享相關片段，留言寫道：

笑到傻咗😂😂😂婆婆so cute👵🏻🥰

不少網民留言表示笑爆嘴：「蔬菜組合丫嘛！無錯呀」、「林婆婆有最佳波菜獎」，亦有網民指主持最後破功笑了，才笑到標眼水。

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美女學霸

現年30歲的梁凱寧（Maggie）在2019年結束了6年的TVB新聞主播生涯，離開TVB新聞部後，她到了斯里蘭卡當義工，主要於托兒所照顧幼兒和到鄉村教小學生英文。

本身畢業於浸會大學傳理系的Maggie，決定暫時放下工作，於2020年9月展開兩年全職學生，考進中大醫學院修讀碩士課程，以高GPA的學霸成績畢業。她也曾經重申在讀書期間都要參與拍攝、配音等工作，當作幫補頗高昂的學費。

▲ （Instagram圖片）

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Maggie現時是言語治療師、浸會大學傳理學院新聞系兼職講師，也是港台醫療節目主持，再加上打理自己的廣告及製作公司、其他freelance工作，忙個不停。

Maggie不但人美心善，還多才多藝。求學時已考獲8級鋼琴及8級芭蕾舞資格，又喜歡潛水，更學習駕駛飛機。

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