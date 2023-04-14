【手機惹禍】12歲男童手機被沒收 情緒失控當街辱罵毆打媽媽

▲ 12歲男童被沒收手機，竟然發難當街辱罵、毆打媽媽。

現今社會，不少大人小朋友都手機不離手，沉迷網上電子遊戲，會危害心理健康，造成「電玩失調症」，嚴重者更會情緒失控。日前，雲南一名12歲男童，因為被媽媽沒收了手機，男童情緒失控，當街辱罵、毆打媽媽，還威脅母親說他要去死，最後被途人報警，派出所民警對男童進行了批評，並教訓了一番！

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綜合內媒報道，事發於4月9日，雲南昭通一名12歲男童因玩手機被母親制止沒收手機，竟發難當街對母親拳打腳踢。目擊者劉先生稱，當時男童去看病時，一直在玩手機遊戲，他母親就控制他不讓他玩，把他手機沒收，豈料男童情緒失控，

當時在輸液嘛，然後他就把針拔掉，跑出大門，他母親跟他出來，他就辱罵他母親，然後打他母親，打之後他還威脅他母親，說他要去死，然後他就自己走掉了，當時哪個地方離派出所挺近的，然後就把孩子找到了，找到了就批評教育。

男童暴打母親的視頻在網上瘋傳，雖然只有35秒，視頻開端看到男童衝向母親，他的母親閃避，並用手、腳擋著男童的攻擊，男童不滿辱罵母親，之後再向母親揮拳踢腿，非常之狠…

影片曝光後，大批網民指責男童父母唔識教仔，「養而不教，父母之禍」、「兩歲之後就得注意了，不能太慣著。要什麼就給什麼是不可以的，必須要有規則意識。小時候捨不得管，長大就廢了。」、「能把孩子養成這樣，這個孩子的父母也是糊塗蟲」，有網民提議應先跟孩子定下規矩，再約束，「譬如；保證分數才能玩，交上作業可以玩，而不是已經在玩了，在旁邊嘮叨，更不應該一下收走手機」，更有作為初中班主任的網民誠摯地告訴各位網友：「這不是個例，有很多小孩兒就是這樣的。」。

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責任編輯︰王明芳