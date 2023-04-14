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【頭髮護理】洗潔精洗頭成油頭救星？　網民實測清潔力驚人專家解構風險

食用安全 11:24 2023/04/14

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

洗潔精洗頭成油頭救星？網民實測清潔力驚人，專家解構風險。

頭油多的問題困擾不少人，而市面上亦有各式各樣的頭油產品。近日就有網民分享用洗潔精洗頭，大讚清潔力強，有助解決油頭問題，並可減少掉髮，結果在社交網站上引起話題。不過，有專家表示用洗潔精替洗頭水，有機會令頭皮和頭髮受損，呼籲切勿跟風亂使。

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內地社交平台「小紅書」近日掀起了一股「洗潔精洗頭」的風潮，有女網民發帖，指自己已經使用洗潔精洗頭一年，「不但掉髮少了，頭髮光澤也OK，不油不膩很清爽」，更直言「我想我會用一輩子」。

更有自稱從事礦工的男網民透露，很多工友都會用洗潔精洗澡，而自己亦使用這個方法長達5年，並表示「除了易過敏膚質外，對皮膚傷害沒有大家想像中的那麼大」。

除了小紅書，台灣亦有網民在facebook分享用洗潔精洗頭的經歷。該名女網民興奮表示，「我的油頭終於找到最適合的洗髮精了」，並附上一張洗潔精的照片，大讚相當好用，更直呼「相見恨晚」，不過髮尾需另外再進行護理。

帖文一出即引來網民熱議，不少人都大感震驚，並懷疑其效果，「這也能洗頭哦？太狠了」，但亦有網民表示「我也是一瓶洗全身」、「擠一點點洗效果超好」。

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醫生：使用不當可引致皮膚炎

對此，台灣媒體《健康醫療網》引述台北榮民總醫院皮膚部主任暨落髮特別門診醫生陳志強表示，用洗潔精固然可將頭髮洗乾淨，但過度清潔會導致頭髮乾澀、皮膚更敏感，反而可能令頭皮更容易出油。

另外，清潔精含有界面活性劑，雖然可去除油脂，不過界面活性劑容易讓人產生過敏反應，若使用不當，有機會導致過敏性皮膚炎等問題。

頭油多6大原因

本港皮膚科專科醫生侯鈞翔曾接受TOPick訪問時指出，頭油亦是很多人關注的問題，正常人也有頭油，它屬於皮脂腺分泌一種，可保護生長出來的髮株，形成薄膜滋潤頭皮。惟當頭油處於不穩定的狀態時，逗留頭皮過久，它會自行分解以及可引起酵母菌發酵，可導致頭皮發炎或頭臭。

以下原因都會刺激頭油分泌：

  • 長期在高溫下工作和活動
  • 浸溫泉
  • 焗桑拿
  • 吃火鍋
  • 嗜吃辛辣煎炸食物
  • 壓力大影響血液循環

《LDK》評測12款洗頭水及護髮素

日本權威無廣告美妝雜誌《LDK》日前就徹底比較市面12款平價洗頭水及護髮素，檢視各種洗頭水、護髮素的光澤度、順滑度、成分、使用感等。以下為完整排名：

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責任編輯：羅嘉欣

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