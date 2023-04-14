【瘋狗症】8歲男童被狗抓傷手　5日後發燒現幻聽求醫揭患狂犬病不治

▲ 8歲男童被狗抓傷手，5日後發燒現幻聽，求醫揭患狂犬病不治。

俗稱「瘋狗症」的狂犬病，是可由動物傳染給人類的致命疾病，如被動物抓傷或咬傷，一定要及時治療。廣西一名8歲男童，被農村裡的狗抓傷右手手背，家人以為是小傷未及時做出相應處理。未料5日後，他開始發燒，更出現幻聽、幻視等症狀，送醫後確診狂犬病，最終救治無效不幸身亡。

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綜合内地媒體報道，廣西南寧一名8歲男童，3月初時被村裡的狗抓傷了右手手背，家人以為是小傷，便沒有帶他前往醫院治療。據悉，抓傷男童的小狗當晚死亡，而男童5天後竟開始發燒，接著更出現四肢抖動、幻視、幻聽等症狀，家人趕緊送男童到醫院住院治療。

期間，男童出現恐水、怕風、流涎等症狀，並確診為狂犬病。不幸的是，男童經醫院救治無效，最終不治身亡，而他從受傷到去世僅20天的時間。對此，醫生提醒，狂犬病的致死率幾乎為100%，如被動物咬傷，一定要第一時間消毒處理並及時就醫。

事件曝光後引來大量網民熱議，有網民認為被動物抓傷不能抱僥幸心理，一定要先去醫院，亦有網民提出，抓傷男童的狗當晚死亡卻還不去醫院，「這明顯是一個有問題的狗阿」。不過有網民表示，「主要是現在狂犬病的疫苗太貴了，導致許多人抱持著僥倖心態」。

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根據衛生署資料，狂犬病是一種由狂犬過濾性病毒引起的急性中樞神經系統傳染病，可影響哺乳類動物，例如狗、貓、狐類、蝙蝠和人類。當人類被受感染動物咬傷或抓傷，或傷口被舐後，動物唾液內的病毒經傷口侵入人體，沿神經傳播到脊髓和腦部，引起發炎。根據世界衞生組織的資料，高達99%的人類狂犬病是經受感染的狗隻傳播導致。

狂犬病的潛伏期通常是2至3個月，但亦有可能是1星期以內至超過1年。初期的病徵並沒特異性，包括與流感相似的病徵，例如疲倦、發燒或頭痛，可能持續數天，受傷部位附近可能有麻痺或刺痛。數天後，患者會出現焦慮、神志不清、咽喉肌肉痙攣、癱瘓、昏迷，繼而死亡。

人類狂犬病有兩種類型的臨床表現，分別為狂躁型狂犬病（主要表現為躁動）和麻痹型狂犬病（主要表現為肌肉麻痹）。目前未有針對狂犬病的治療方法，狂犬病患者一般會於病徵出現後死亡，但若暴露前及暴露後立即接種疫苗，可預防人類狂犬病的病徵出現。

預防方法

1.為狗隻接種疫苗是預防人類狂犬病最具成本效益的策略。狗主必須替其狗隻領取牌照及接種狂犬病疫苗。

2.避免與不明來歷的動物接觸，包括狗、貓、猴子等。

3.被動物咬傷或抓傷後建議採取暴露後預防措施，包括：（1）盡快用梘液和清水徹底清洗傷口；（2）通過肌肉或皮內注射及時接種有效的狂犬病疫苗；（3）按需要使用狂犬病免疫球蛋白於傷口及其周圍。市民被動物咬傷或抓傷後，應前往附近的急症室接受治療。如有需要，醫生會為傷者提供傷後疫苗注射。

4.外國有研究顯示單克隆抗體對於預防狂犬病安全有效。

5.預防疫苗適用於到訪高風險地區並長期逗留的旅客、短期到訪偏遠和缺乏醫療設施的鄉村地方的旅客，或從事大量戶外活動或高風險活動（例如遠足、長途步行、踏單車、處理動物及參觀蝙蝠洞穴）的旅客，作暴露前接種之用。

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責任編輯：羅嘉欣