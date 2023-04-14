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【全職媽媽】賈曉晨晒湊女生活豪宅內部環境曝光　巨型客廳落地大玻璃勁開揚

娛樂 12:05 2023/04/14

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

間屋好正呀！

女星賈曉晨（JJ）與樊少皇結婚後為其誕下兩女「小飯兜」及「小飯團」，一家四口樂也融融！

雖然早前樊少皇突然轉發老婆的貼文，並寫下：「我們要離婚了」。不過1分鐘後，樊少皇更改了帖文：「我們」，過8分鐘後又改成：「我們換個冬天不冷的地方生活吧」。此舉隨即惹來網民揣測他們的婚姻是否亮起紅燈，關係耐人尋味。

【婚姻亮紅燈】JJ賈曉晨疑鬧婚變　樊少皇公開稱離婚後再改發文

樊少皇手滑按錯鬧出笑話

不過原來一切只是樊少皇鬧出的笑話，他表示自己手滑按錯，並向老婆JJ認錯跪求老婆原諒，認真好笑。

其實JJ與樊少皇婚後恩愛如昔，生下兩位女兒後更淡出幕前專心照顧家庭為重，更不時在社交網分享與家人的相處點滴。

日前JJ在社交平台分享湊女日常並寫上：「忙碌生活」，又表示「最近忙得沒有時間發小紅書，不過為了家庭忙也是很開心的，因為看着家人和孩子健健康康，也就滿足了。」

兩個好恩愛。

家中環境曝光

影片亦令JJ的家中環境曝光，全屋裝修設計簡約用上白色牆身和木地板，而且更有巨型客廳擺放藍色L形梳化，中間圍了小朋友的玩樂天地，讓兩位女兒有足夠的活動空間，再加上落地大玻璃令整間屋非常開揚。

至於在睡房剛則以藍白色為主，用上色彩繽紛的床單，更設有一個歐陸式擺設，充滿歐陸色彩的味道。

家中如此寬敞舒適，又有大量的活動空間，女兒留在家中，都可以玩得很開心。

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