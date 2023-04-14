【企圖搶劫】涉糾黨企圖搶劫溜狗婦　20歲青年認罪判教導所

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56歲婦人2020年2月初晚上於街頭溜狗時，遭4名男子追逐企圖搶劫，其中1人曾亮刀，事件驚動途人，4男事敗逃走。負責「睇水」的20歲少年早前承認企圖搶劫罪，今（14日）於高等法院被判教導所。

被告沈穎隆(前稱沈伊濼)，現年20歲，承認1項企圖搶劫罪，控罪指他於2020年2月11日，與3人一同於大埔鄉事會路企圖搶劫嚴姓女子。

代表律師求情指，被告沒有刑事記錄，對事件感到後悔，亦得到父母支持，根據報告建議，被告適合被判入教導所，望法官跟隨報告建議。

暫委法官判刑時指，本案涉及共10名被告多次糾黨搶劫，其中8人早前已承認控罪及被判監，餘下本案被告只涉及企圖搶劫罪。被告承認案發時聯同3人，於凌晨時分企圖搶劫正在溜狗的56歲女子，因被途人發現而事敗逃走。事主沒有損失財物，身體受輕傷，涉案其中一人持刀，被告則負責「睇水」。

暫委法官法官判刑時指，被告為學生，案發時16歲，沒有刑事記錄，曾替警方錄取證人口供提供資料，報告建議被告適宜被判教導所。法官指本案涉及多人行事及曾亮刀，屬嚴重罪行，可以5年半為判刑起點。

暫委法官強調不判處即時監禁屬罕有做法，除非有強而有力求情理由。法官考慮到被告得到家人支持，過往因專注力不足而影響學業，學業成績已有改進，考慮到求情因素及被告曾向警方提供資料，判被告入教導所。

案中其餘8名被告，早前分別糾黨多次於街頭、油站、遊戲機中心及麻雀館搶劫，其中兩人攜帶現金共170萬元於途中被劫，8人共涉9宗劫案，涉劫去款項逾201萬，8人早前承認搶劫罪，被判48至61個月。另1人則經審訊後脫罪。

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記者：林育慧