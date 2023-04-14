【組織家庭】男友主張有仔趁嫩生　90後港女怕生BB困身婉拒求婚

▲ 90後港女知道男友想求婚有仔趁嫩生，不過她怕生BB困身。

由拍拖步入結婚，雙方都需要慎重考慮。日前有名移民加拿大的90後港女，指出拍拖7年的男友計劃向她求婚，男友常提及要結婚買屋、有仔趁嫩生，可是港女擔心結婚生B成為媽媽後，就會失去自由，求問網民如何婉拒求婚。

想婉拒拍拖7年男友求婚

有名90後女網民日前在連登討論區發帖，標題為「拍左七年拖 男朋友求婚點算好」，事主在1年前曾開帖表示男朋友想移民去加拿大，邀請她一齊去，當時事主心大心細，她最後跟男友赴加拿大同居生活。近日，她預測男友即將求婚而大感煩惱，原因是對未來規劃沒有共識。

男友有意無意問事主將來想在哪裡被求婚和結婚，「做得都幾明顯」。加上，事主知男友信用卡扣了一筆在首飾店購物的金額，相信是買了求婚戒指，可是事主未準備好，

始終呢兩年大家都變咗好多，我覺得我應該要睇多啲呢個世界。我唔係唔想結，但只係想過幾年先，可以點樣平和啲婉拒會好啲，驚唔結佢會搵第2個。

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事主補充跟男友同居中，有感跟結婚基本上沒分別。可是，男友認為結婚就要生仔，「佢覺得其實係想生仔先話結婚囉」，他亦計劃買屋以組織家庭。

佢每晚就話要結婚買屋，揀幾房幾房，又話趁我20尾生BB都會聰明啲，我recover又會好啲。

憂結婚生B成為媽媽失自由

港女不想男友「結婚生仔買屋全部扯埋一齊講」，她每次都回說遲些過多幾年才算，男友不理會，繼續興奮地自說自話。事主直言只想現階段保持現況，

20尾生完就日日湊仔，話想出去做下嘢都難，識多啲人同事都會俾依家難好多。我就係見到朋友結婚生埋仔，基本上冇曬自己時間，已經冇考慮金錢上嘅負擔。

此外，港女提及男友事事覺得自己的決定最好，「就算呢刻我唔明，佢都會話過幾年你就知」，例如移民的確過了兩年開始不錯。不過，事主不想一味跟住男友方向而行，亦有自己想法。

網民給意見

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事主看過留言，表示打算跟男友一齊商討，希望他明白理解 。之後，港女留言及置頂最新的消息，透露已經跟男友商量好了，但沒有詳細提到是她妥協並接受求婚盡早生B，抑或男友依她的想法推遲組織家庭計劃。

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責任編輯︰王明芳