【KO便秘】港女激推深圳1款茶飲　盛讚清甜但極危險

▲ 港女激推深圳1款茶飲，盛讚清甜但極危險。

自通關後，不少港人都喜歡去鄰近的深圳玩樂，享受美食飲品。有港女便於網上分享早前於深圳食飯，那裡的油柑汁令她一飲難忘，於是趁回港時，再去另一間連鎖飲品店買油柑汁飲，豈料意外發現飲品極具通便功效，令她飲完需要匆忙「撲廁所」。而儘管「用了20分鐘在廁所中渡過」，港女事後仍表示相當掛念油柑汁，並強調「真的好好飲但好危險」。

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一名女網民於Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」發帖表示，早前曾在深圳一間飯店用餐時，飲到油柑茉莉汁，形容飲品味道是「入口回甘、滿口清甜」，令她即時着迷。因此，女網民就趁返港前，大約下午5時許，再到當地連鎖飲品店「奈雪之茶」又買了一杯油柑汁。惟相隔約3小時，地鐵快到皇崗口岸站次時，女網民的肚子卻突然有「山雨欲來」感覺，指便意快忍受不來：「只要有一點壓力他就會噴射而出」，又稱為了分散注意力，更曾在地鐵上站起來唱歌。

直到終於可以離開車廂，港女表示「我想跑，但又怕他噴射出來」，其後又指遇到好心的香港人提點她廁所位置，讓她非常感激，祝福對方「靚仔啊！好人一生平安！」、又笑指「唔好以為副（扶）阿婆過馬路，先係日行一善！話俾急屎嘅人知道廁所喺邊度，都係日行一善！」

她指待成功找到廁所後，自己足足用了20分鐘在廁所中渡過，但即使如此，卻仍然對油柑汁相當掛念，指油柑汁真係好好瀉好危險。更問網民：「有冇人知道香港哪裏有得賣油柑汁！真係好好飲啊！我返到香港一日已經好掛住。」

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責任編輯：羅嘉欣