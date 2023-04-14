【住屋問題】港女獲父資助250萬買樓　不滿已婚兄住兩老3房大單位

▲ 有港女獲父親資助250萬買樓，惟她不滿哥哥一家四口住進父母3房大單位。

有父幹付首期買樓，當然可以加快上車做業主。一名港女近日在網上討論區分享，父親資助她與哥哥各250萬買樓，惟她不滿哥哥一家四口住進父母3房大單位，兩老則改住他們的2房單位。港女擔心哥哥住下去，變成「鵲巢鳩佔」。

該名港女於「香港討論區」，以「阿哥用2個小朋友做借口，要用佢2房換父母3房」為題發文，表示父母經濟條件不錯，更資助她和哥哥買樓，每人各250萬作為首期。兄妹均購置約400呎2房單位，父母則住3房大單位，實用面積近800呎，而且位置便利，就在港鐵站旁。

兄細屋換父母大屋

不過，她大吐苦水指哥哥以兩個小朋友為藉口，想用他的細單位換父母大單位交換住。她表示︰

佢要父母住佢細2房，佢一家四口住父母大3房，因為同區，父母已同意。

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港女怕哥哥圖謀不軌，「會唔會住住下，當大3房係佢嘅？」、「將來要阿哥交回單位，應該唔易」。她指父母沒有重男輕女，不因她是女兒而待薄她︰

我父母係新朝（潮）派，對兒女一視同仁。

網民斥計較謀家產

網民大多覺得港女斤斤計較，認為父母已為她付首期買樓，加上哥哥只是有需要才與父母交換單位住，父母並非將層樓送給兒子。有網民表示，「要靠父母就唔好咁計較啦」、「始終你係外嫁女，有層樓俾你已經好好」。

另一方面，有網民直斥港女獲資助買樓仍不知足，更想謀住父母身家，留言「阿爸阿媽都未死，就諗住到時分身家點算」、「你咁講，即是你都謀住間大屋啦」、「你都有拎著數，只不過驚自己蝕底咗啫」。

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責任編輯︰王明芳