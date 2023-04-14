【移居加國】一家三口移居加拿大月花26萬　陪讀媽呻4大委屈1個月即回流

▲ 一家三口移居加國1個月即回流。

加拿大是熱門移民地點，不過近日有內地媽媽全家移居當地僅一個月就決定回流中國，她提及當地物價超高，一個月就花掉26萬，文化差異和住屋問題亦令她受盡委屈，而最令她接受不到就是女兒在學校受到欺凌，最終決定及時止蝕。

這名32歲、來自廣州的媽媽一直在「小紅書」分享生活狀況，她在今年1月表示決定離開生活多年的廣州，赴加拿大當女兒的「陪讀媽媽」，一家三口移民溫哥華。然而，僅僅過了一個月，她就狂呻移居加國的難題。

搭的士被劏

她表示，在剛抵埗溫哥華首日，坐的士去民宿卻被劏，花費了99加元（約577港元），於是翌日她就決定去買車。當揀好車後，車行老闆強烈推薦她購買總值1,761加元（約1萬港元）的新車保險，她沒有即時簽署，回家細閱才發現，當中有411加元（約2,400港元）是付給車行的轉介費。

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租屋困難

租屋亦困難重重，事主找到一位華人業主，花了2,600加元（約1.5萬港元）租了公寓的一層，雖然房子看起來很舒服明亮，但隔音卻非常差，每天都聽到樓上走路說話的聲音。房東更怪責她經常開洗衣機太嘈吵，並嫌她煮飯油煙味重，事主只得道歉，並感受到寄人籬下的委屈。

我每天對孩子說得最多的話就是「小聲點走路」，衣服只敢一周洗兩次。

物價高昂

溫哥華物價高昂是眾所周知，這亦令事主難以適應，她表示，家中習慣煮中菜，但買餸卻非常貴，4條蔥要近4加元（約23.5港元）、一條青瓜3加元（約18港元），她還列出在加拿大首個月的基本開支，沒有計算三餐和日常用品，都已經花掉26萬港元。

以下是她列出的一些具體開支：

諮詢：700加元（約4,100港元）

旅遊簽證：2,070加元（約1.2萬港元）

女兒學生簽證：4,900加元（約2.9萬港元）

女兒一年學費：16,800加元（約9.9萬港元）

3人機票：19,000人民幣（約2.2萬港元）

民宿（5晚）：3,035人民幣（約3,400港元）

租屋（2個月）：5,200加元（約3萬港元）

租屋押金：1,300加元（約7,600港元）

買車：2.6萬加元（約15萬港元）＋850加元（約5,000港元）手續費

保險：1,065加元（約6,300港元）

電話費（1個月）：204加元（約1,200港元）

女兒受欺凌

花錢雖然肉赤，但還算是小事，最令事主氣憤的是女兒在學校被欺凌。她表示，有一天女兒放學後下巴受傷，她追問下才知女兒被同學坐在身上，她帶著女兒向老師投訴，老師卻指因女兒受歡迎，男孩們想跟她玩耍才造成。

然而，到第3日放學，老師卻跟她說，男孩用手掐女兒的頸，他們注意到這不是友好的表現，以後會多加關注。之後的一星期，女兒說出令她最難受的一句話，「媽媽，那個男孩今天沒來上學，我好開心」。

最後，這名媽媽表示，既然自己無法融入，及時止損才是明智決定，她賣車、賣傢俬、處理退學等事宜，車子賣了1.8萬加元，然而女兒學費、租房押金等都無法退還，最終一家在3月下旬回流。

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責任編輯︰王明芳