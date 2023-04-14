【最壞身教】上水公園兩港媽仔女面前互毆　互扯頭髮起飛腳打到瞓低【多圖】

▲ 上水公園兩港媽仔女面前MMA，互扯頭髮起飛腳打到瞓低。

子女在成長中會模仿父母的行為，所以父母要做好身教，但上水有兩名港媽在公園竟當著仔女面前大打出手，其間互扯頭髮、掌摑、起飛腳兼粗口橫飛，嚇得仔女非常驚慌，與公園保安一同上前勸交，最後相信是黑衣港媽的兒子把她拉走，雙方才收手離開。

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有上水街坊在facebook群組「上水人大聯盟」上傳影片，全長約1分43秒，可見在上水石湖墟球場內一處兒童遊樂設施中，兩名中年港媽爆發衝突，大聲互相指罵，但聽不到對話內容。雙方爭持不下，未幾身穿白色上衣大媽開始出手推撞身穿黑色上衣及拖鞋的大媽，黑衣大媽手指指大喊：「你做咩推我呀？」，大戰一觸即發！

白衣大媽反推一下，黑衣大媽隨即震怒，一腳踢向對方下身，兩人之後互踢，黑衣大媽又扯對方頭髮，白衣大媽掌摑還擊但打不中。之後形勢一面倒，黑衣大媽極具氣勢將對方壓倒，猛力扯對方頭髮扯到瞓低，其間她高呼︰「推我、推我吖嗱、做咩嘢呀吓？」黑衣大媽大力到自己都失平衡跌倒，拖鞋都飛甩。

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黑衣大媽形勢壓倒性

兩人倒地後，黑衣大媽起身將白衣港媽按在地上，雙手仍緊扯對方的頭髮。完敗的白衣大媽只能勉強伸手扯對方的口罩，不知說了甚麼；黑衣大媽則大叫「報警呀，報警拉我呀，你有冇證據，咩打喊你個小朋友呀，吓？」。

有旁觀者大叫「冷靜啲」、「唔好打啦」，但無人出手阻止。此時身旁的男童和女童走近溝通，流露出不知所措的表情，其後有保安員走近勸告︰「阿姐，唔好打啦，嚇親細路仔啦」，而相信是黑衣大媽兒子的紅衣男童則掩耳大叫「好嘈呀」。

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不過，兩人仍在地上扭作一團，黑衣大媽大叫「仲咁惡」。被無視的保安員無奈說︰「咁我報警啦」，亦有男途人大叫「唔好急啦，要返差館㗎，唔好打呀」。最後紅衣男童上前用手推開媽媽的頭，二人纏鬥一分鐘後終於分開。而白衣大媽起身時，明顯見到一大撮頭髮甩掉。

網民狠批︰嚇親小朋友

兩名港媽分開後繼續出口術連環爆粗，黑衣大媽的紅衣兒子隨即上前攬攬媽媽，與身穿同一紅衣的疑似弟弟好貼心為媽媽執起拖鞋及太陽帽，與媽媽一同離開公園，片段就此完結。

事件引起網民熱議，批評兩名港媽在子女面對展示了最壞身教，「打交真係好無謂」、「嚇親小朋友……何必呢」，「小朋友好淡定無嚇親喎」。而一面倒的戰況也引來網民談論，笑指黑衣大媽「食過夜粥」、「強弱懸殊」。

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責任編輯︰王明芳