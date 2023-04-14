【周末好去處】4月22日蘭桂坊變身小泰國　街頭餐飲娛樂文化體驗一日限定【內附連結】

▲ 蘭桂坊化身小泰國，讓公眾免費入場食玩買。活動當中更可穿上傳統服飾。(機構提供)

九龍城潑水節剛完滿結束，蘭桂坊下周亦與泰國商務部國際貿易促進局呈獻一場別開生面的泰國文化慶典——蘭桂坊泰精選嘉年華2023。

每年4月中旬是泰國新年，人們透過潑水儀式分享祝福並向長輩致謝。首屆「蘭桂坊泰精選嘉年華2023」將於4月22日（周六）舉行，蘭桂坊大街小巷當日將變身小泰國，重現新年喜氣洋溢的熱鬧場景，將泰式風情帶到香港。

嘉年華匯聚超過30個泰國特色品牌，並於蘭桂坊及和安里設置小檔攤，展售特色泰國美食及啤酒等。在一片熱帶氛圍中，可盡情享受新鮮水果及泰式美食，多家餐飲商戶將提供海南雞飯、木瓜沙律及烤沙爹串等令人垂涎的泰國美食；甜點則有芒果糯米飯、椰子西米糕及斑蘭千層糕等。還可以大啖歎一枝泰國啤酒，或敲開新鮮椰子喝一口椰青水，感受透心涼快感。不同品牌的芒果乾、榴蓮脆片及米果等可口泰國小食更可帶回家慢慢品嘗。

▲ 令人垂涎的泰國美食。(機構提供)

當天現場亦將全天候舉辦不同文化表演及體驗，包括傳統歌舞、泰拳示範、特色巡遊等活動，體驗泰國的獨特文化。此外，參加者更可參加泰國服飾比賽，在蘭桂坊街頭穿上傳統服飾，以特色打扮演繹泰式風情！

除了豐富美食及文化表演，嘉年華亦將帶來一系列精選泰國品牌，重點展示多種健康及旅遊的產品與服務，可即場選購Green Herb天然香膏、由草藥提取物及植物油配製的驅蟲噴霧，還有布吉島Andara Resort and Villas、Aquella高爾夫鄉村俱樂部等獨家遊遊優惠組合可供預訂。

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記者：李越樺