【無良旅客】華情侶住韓民宿長開煤氣用水120噸　警告房東勿騷擾：向大使館上訴

▲ 日前一對中國情侶入住南韓一間民宿長達25天，惡意使用了120噸水，引來外界關注。

日前一對中國情侶前往南韓，入住當地一間民宿長達25天，期間竟惡意使用了120噸水，相當於連續6天不關水龍頭的耗水量，煤氣加水電費合計高達84萬韓圜（約4,900港元），而全部費用由房東一力承擔。事件經韓媒報道，引起廣泛關注。房東事後試圖與該對情侶溝通，卻遭到對方警告再持續騷擾，將會向大使館提控訴。

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據韓媒SBS News後續追蹤報道，指涉事情侶已從南韓返回中國，而屋內並無受損，因此房東難以從Airbnb取得賠償，需一力承擔合共84萬韓圜的煤氣費加水電費。

房東憶述，該對情侶曾出現許多反常行為，包括入住3日前突然要求取消訂房，原因是感染上新冠肺炎。房東要求他們按規定繳交相關證明文件後，他們又突然改口，表示會按預定時間入住民宿。

房東又指出，該對情侶在退房後，每隔3、4日仍會回到民宿內，疑似是要確認民宿內的電燈、窗戶、暖器設備是否仍然開著。而房東發現，他們在Airbnb的帳戶名稱及國籍等資料有所修改。

房東事後試圖與該對情侶溝通，向對方發送訊息。該對情侶反還口稱，自己在使用民宿時並無發生任何問題，又指若（房東）再持續（發送騷擾訊息），將向中國駐韓大使館提出控訴。

事發在今年3月6日，一對中國情侶於共享住宿平台Airbnb預訂了韓國首爾麻浦區一單棟民宿，租期為25天。在民宿租約到期前4天，房東收到抄錶員通知，詢問該民宿是否發生煤氣泄漏，結果房東前往查看煤氣錶發現，耗油量竟高達645，為平時使用量的5倍以上。房東當時表示：

所有燈都開著，鍋爐也開著，但所有的窗戶也都是開著的。這不是煤氣泄漏。

此外，在兩位中國租客租住的25天期間，用水量超120噸，相當於6天一直開著水龍頭的量。而房東最後收到的天價賬單，包括燃氣費64萬韓圜（約3,800港元）、水電費20萬韓圜（約1,100港元），共計84萬韓圜。

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責任編輯：羅嘉欣