【身高困擾】 41歲男165cm溝女失敗 斥巨資做斷骨增高手術變177cm型男

▲ 41歲165cm大叔一直溝女失敗，斥鉅資忍劇痛做增高手術變5呎10。

為了追女仔，你可以去到幾盡? 美國一名身高只有165厘米的男子，雖然已經41歲，但卻一直交不到女朋友。他將原因歸咎於自己矮小的外型，於是決定不顧危險，並花費巨資，找醫生為自己進行2次的增高手術，最終成功增高12厘米。

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根據外國傳媒報導，居住在美國的Moses Gibson表示，因為身材矮小，自己對外表一直欠缺自信，而且長期為此感到難過。至於追求異性方面，他又指亦同樣因為身高吃了不少苦頭，曾經著過增高鞋，吃藥、找精神治療師幫忙等各種偏方，但效果均非常有限，而且一直無法成功找到女性交往，令他非常氣餒。

最後他終於決定狠下決心，選擇進行需承受劇痛的增高手術。手術除了要讓醫生打斷當事人的脛骨和腓骨，並在腿部安裝可幫忙延長肢體的磁性金屬架，當事人每天亦要使用增高裝置3次，以拉開手術後的腿骨，促使身體產生新的骨骼組織，過程中非常痛苦。

Gibson於2016年花費75,000美元進行第一次手術，成功讓他增高7厘米。不過，為了追求更佳效果，他又於今年3月花費美元98,000美元進行第二次手術，預計將增高5厘米，身高有機會長至177厘米。

Gibson表示，成功增高後，自信大增的他，終如願交到女朋友，「做完手術後，我和女性交談時不再那麼緊張，我現在有女朋友了，也會穿短褲拍攝全身照，這些都是我以前不敢做得」。

▲ (網上圖片)

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責任編輯：羅嘉欣