【新聞之花】丘靜雯婚照曝光晒Fit爆身材　與未婚夫性格互補Nicole盼生小朋友【多圖】

▲ 丘靜雯與未婚夫的婚照曝光！

前NOW新聞、財經台主播丘靜雯（Nicole）即將榮升人妻，丘靜雯與未婚夫於石澳、赤柱及舂坎角取景拍攝婚照，甜到漏！

擁有S型身材的丘靜雯換上露背婚紗、低胸貼身婚紗及瑜伽服，盡晒美好身段！

【最美主播】丘靜雯答應男友求婚榮升準人妻 Nicole：我把家庭擺到很前

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去年答應求婚

去年9月23日，Nicole的男友趁着她生日時送上驚喜求婚，她其後於社交平台分享答應男友求婚的好消息。

她寫道：

23/9/2022 五周年紀念前夕兼生日個日 I said yes！

【最美主播】丘靜雯回望5年主播生涯樂與苦 Nicole主持《一線搜查》：更加貼地

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與未婚夫一凹一凸

Nicole與男友拍拖5年多，向來予人感覺是相當穩定的一對，原來也是靠著性格互補。

她曾跟TOPick分享：「我覺得自己在愛情上的性格像男生，他反而是會呻醋，他會在意我做甚麼，我從來也不太理會他，我們的性格是一凹一凸的」。

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家庭觀念重

擁有一妹一弟的Nicole十分著重家庭，辭去全職工作後擁有更多時間與家人共聚天倫，譬如：與共用房間的妹妹聊至凌晨三、四時才睡覺。

她強調自己有很重的家庭觀念，「我是把家庭擺到很前，也會想擁有自己的家庭，生小朋友也是在我的人生規劃當中。年青人也會說不生，但我是很想生小朋友的。」

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