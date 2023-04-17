【極度俏郎君】張慧儀情路崎嶇仍確信愛情　偉大媽媽為養子醫療生活費不言休

▲ 張慧儀接受TOPick訪問時大談愛情觀。

張慧儀在ViuTV新劇《極度俏郎君》飾演社團大家姐「七姐」，她形容角色走出來富商業王國、大集團CEO的感覺，有別於過往傳統的江湖味。

她接受TOPick專訪表示：「身邊幫我做事的都是專業，不再是古惑仔，而是西裝骨骨的大學生。」續指新派社團非常專業，不再剩只打打殺殺，當然黃賭毒依舊保留在黑道的生意範疇。

而《極度俏郎君》故事在姜皓文（黑哥）飾演的「一疤」出獄開始講起，黑哥在劇中是張慧儀的舊情人，她對黑哥亦一直念念不忘。擁有成功事業王國的她，卻唯獨得不到黑哥的芳心，繼而導致產生憤怒和妒忌，引生一些發生圍繞她、黑哥及宣萱之間的事情……

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▲ （《極度俏郎君》劇照）

與宣萱聚舊

今次，張慧儀與大部分演員都是首次合作，包括黑哥、宣萱及ERROR四子肥仔（梁業）、保錡、Dee（何啟華）及193（郭嘉駿）。當中與宣萱雖然曾在舊公司TVB工作，但二人從沒合作過，今次重遇默契十足，合作得非常愉快。

張慧儀高興地說：「有十多年沒見宣萱，以前在友台經常撞到，不同廠景、化妝間甚至大騷，但正式對手戲是第一次。雖然跟她的戲份不算多，但鏡頭後有很多閒話家常，說回以前很多共同話題。」

至於ERROR四子，張慧儀形容「四大金光」時常製造笑彈，是劇組的開心果。她更大讚四子會說笑的同時，各人也有成熟的一面。

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期待對的人出現

張慧儀是90年代性感女神，身邊不乏追求者，可惜感情路上一直崎嶇，歷過數段有緣無份的戀情。

其中一段最令她傷心又傷身，是2003年遭拉丁舞王霍紹裘家暴，原本二人已經訂婚，最後決定取消婚約。遭家暴的張慧儀於情緒受著很大的打擊，最嚴重時想過尋死，她更一度離開娛樂圈。

談及心目中的俏郎君可有出現？張慧儀坦承多年來的感情生活都是一片空白，一切隨緣，從不強求感情：「要來的一定會來。」她直言感情一直處於Open狀態，接受追求者埋身，可是當走近時她又有不少顧慮：「當然如果適合我會接受去拍拖，但多年來都未遇到適合，令我想去開始的人。」

▲ （陳慧安 攝）

她提到「七姐」是一位成功的大家姐，但面對住黑哥卻變成小女人，甘願放下手頭上工作做一些幼稚事情，比如對方喜歡吃甚麼，即為對方下廚。

而張慧儀深信自己在現實生活中也有傻的一面：「只是未遇到『click』一聲見到很想為他傻的人、衝動的人。這個人未必做過驚天動地的事情，或有多俊俏、多富裕，我擇偶沒有這些標準。」續說：「那你問我的標準是甚麼？當然合眼緣很重要，我期待『click』一聲能擦出火花的人出現。」

向來予人硬朗女俠感覺的張慧儀，相信他朝一日遇到真命天子，自己也有為對方傻傻的一面。

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仍然相信愛情

現年52歲的張慧儀從2006年開始在內地領養患先天性心臟病的養子張晃維（Hanson），幾乎近20年時間全副心機投放在養子上，僅於2015年與內地富商陳偉軍談過一場短暫的戀愛。

張慧儀仍然相信愛情，但單身多年的她認為隨著年紀增長，遇到真正愛情的機會日漸減低，「我相信，如果真的有愛情出現在我面前，我會問自己會不會分辨一段真正的愛情。單身得太久，我也需要時間去適應和分辨。多年來我已沒去想了，真正的愛情對我而言太遙遠！」

她試過問19歲養子「媽媽拍拖好嗎」，養子會以冷淡一句「隨便啦」回答，她笑言等於「最好不要」的意思。又指養子嘲笑她脾氣壞，難找到能忍讓她的人。不過，她深信若是真命天子真的降臨，養子也會很支持她。

▲ （陳慧安 攝）

偉大媽媽

養子Hanson自2018年接受高風險心臟大手術後，身體狀況持續向好方面發展，沒有再出現缺氧的情況，無論生活及學習上都非常穩定。

Hanson目前仍在培生學校讀書，修讀宗教體系。她指美國ACE課程國際化，在任何國外地方均可繼續升讀。張慧儀自疫情後便沒有返過家鄉馬來西亞，直到去年12月通關後回國，待了一段長時間才返港。

▲ 養子張晃維（Hanson）現在19歲。

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這次與家人團聚，讓她感觸良多：「今次覺得時間過得很快，父母年紀大了，跟他們一起時間很少。以前就算沒有疫情，我回家吃飯一年只有一、兩次，長年在外。」續說：「今次留了一段長時間，很享受與家人一起共享天倫之樂，返港後感到不捨。」她希望未來可以預留多點時間陪伴家人，一年有半年在港工作，半年留在馬國就最理想。

偉大媽媽張慧儀為擔起養子巨額醫療費，從未想過退休停下來，「仔仔還要生活、學習，我們有很長的路要走，盡我一切的能力，在我最擅長的領域工作。」對於被封「最偉大的媽媽」，她深信與養子之間的緣份，她遇上他、他遇上她，「他激發了我身體的母性，我跟天下媽媽一樣，為自己子女奉獻付出。不敢說自己偉大，天下間所有母親都是偉大的。」

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凍齡之道

作為一代性感女神，年過半百依舊保養得宜，身形苗條零贅肉。張慧儀大方分享其凍齡之道，她從來沒有運動習慣之餘，亦不會待薄肚皮「食兩三碗飯」！

其實張慧儀在飲食方面自我控制能力高，當有工作的時候，這段時期必定食得清淡健康：「我會控制食的份量、次數和質量，本身對味精和防腐劑容易過敏，開工時盡量不會吃太多。」

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別看她身材瘦削，原來食量驚人。自認愛吃的她完成工作後，會讓自己放肆吃足兩、三碗飯：「例如拍了兩個月，我會放鬆一兩個星期，就算無益的食物，我偶爾也會放縱一下自己。至下一個工作來臨又會作最好準備。」

她自認是咖啡愛好者，不過喝咖啡時絕不加糖，戒掉糖份成為她的養顏小秘訣。

張慧儀家中沒有聘請工人姐姐，故大小家務由她親自主理，買餸、煮飯、打掃家居等體力勞動岡位；私下生活她喜愛行路，笑言以上郁動當作運動了。

記者：馮雪怡

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