【金像獎2023】林明禎首度提名金像獎最佳女配角　直言與黃子華合作感緊張

林明禎憑《飯戲攻心》入圍角逐「第四十一屆香港電影金像奬」最佳女配角獎，這次也是這位現年32歲的「大馬女神」首度入圍電影金像奬。

在《飯戲攻心》內，林明禎飾演人氣KOL阿Meow，超可愛的演出獲觀眾歡心。在現實中，林明禎最初也是當KOL而為人認識。

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▲ 《飯戲攻心》

拍網片竄紅

馬來西亞檳城出生的她因在網上分享她的運動視頻，因為她綿花糖般甜美笑容，卻鋼鐵般非常健美的腹肌，剛與柔的結合被封「真人版娜美」，於2014年底先在台灣網絡竄紅，繼而到香港人也留意。

林明禎曾在今年出席浸會大學以「由網絡甜心到演員之路」為主題的講座稱，自己當初在社交媒體上分享生活片段，全因為姐姐：「姐姐就介紹我玩一個APP： 『明禎！我跟你說有個APP真的很好玩叫Instagram，你只要把照片上傳就會有like』突然間，我的照片在網絡上瘋傳，開始有很多娛樂公司來找我，覺得很奇妙又很奇怪，因為那個時候我準備去讀書，當時已經繳交學費，突然間有這樣的機會。」

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《救殭清道夫》成電影處女作

當時在美容院工作的她，一邊工作一邊經營社交平台，她直言此時：「冇諗住做藝人。」但突然卻有位馬來西亞歌手聯絡她，邀其當歌手。

可是林明禎覺得自己只是興趣唱歌，卻未達專業級數，由此想推卻，不過對方願提供免費課程培訓，而林媽媽也鼓勵：「人生這麼短暫，有新的嘗試，你還年輕，為何你不敢去闖一闖？」

因此林明禎赴當歌手並到台灣發展，於2015年推出處女單曲《冒險愉快》，正式入演藝圈。

在2017年，趙善恆具慧眼邀林明禎來港拍電影《救殭清道夫》，由此成為她踏足影壇，之後參演《辣警霸王花2不義之戰》、《一秒拳王》，在《飯戲攻心》大放異彩，現在事業重心更在香港，成為廣告商寵兒。

▲ 《救殭清道夫》

黃子華教廣東話

她在去年宣傳《飯戲攻心》時曾接受TOPick專訪稱，當知道影片與黃子華合作感到特別緊張：「之前完全沒有見過他本人，都聽人家稱他『子華神』，要跟神一樣的人見面的很緊張。但是他的氣場讓人覺得很好親近，整個人非常peaceful，讓我很快就融入到角色裡面，非常謝謝他。」

此外《飯戲攻心》也是她拍戲以來最多對白的一次，更是最多廣東話對白的一次，她表示：「大概佔了一半都是廣東話，挑戰非常大，也因為這部戲我的廣東話稍為再進步了一些。」

幸好拍檔黃子華教她一些廣東話的發音：「例如『香港』，我以前唸會有轉音，但其實直接的短音就好了，子華糾正我一些咬字發音的問題。」

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