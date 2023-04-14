【SSSDP】12個SSSDP課程錄個位數收生　珠海學院IT課程僅1人入讀

▲ 珠海學院。（資料圖片）

近年，政府積極推廣職專教育，期望培育更多人才，應付具殷切人力需求的特定行業，故「指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）」，由下學年起將擴展至銜接學位。教育局今日（13日）回覆立法會特別財委會書面提問，顯示本學年（2022／23學年），12個SSSDP課程取錄學生僅得個位數，其中珠海學院開辦的資訊科學學士課程，僅取錄1名學生。

根據教育局統計，部分SSSDP課程的收生情況不理想，當中12個課程取錄學生僅得個位數，創意工業範疇佔4個，比例上最多；而香港高等教育科技學院（THEi）開辦較多同類型課程，則有6個課程收生僅得個位數，個案遠高於其他院校。其中，珠海學院開辦的「資訊科學（榮譽）理學士」課程入讀人數再創新低，由上學年（2021／22學年）僅取錄2名學生，到本學年更跌至僅收1人，現時收生率只有5%；其次，THEi的「園境建築（榮譽）文學士」課程，今學年只取錄3名學生，佔整體資助學額的12%。

另外，各院校於本學年共推出4個應用學位課程，教育局形容有關課程「均屬具殷切人力資源需求的範疇，並有較強職業元素」。除傳統護理及檢測認證課程外，其他2個課程在SSSDP方面的收生率不足一半，包括僅取錄5名學生的東華學院「應用老年學（榮譽）理學士」課程，以及上述的THEi「園境建築（榮譽）文學士」課程。

本學年，SSSDP共提供3195個資助學額，合共2401名學生入讀資助學位，整體收生率為75.1%，略高於去年的71.6%。教育局指，會參考參與院校提供的 課程及學額、相關行業人力需求指標、業界及持份者的意見、獲公帑資助的相類課程供應等不同因素，作整體考慮及適當調整。

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記者：梁凱婷