【酒店下午茶】美利酒店古樹節果決明花期正盛　限定下午茶味覺視覺雙重享受

▲ 美利酒店前庭的節果決明正是賞花期，到酒店歎下午茶，味覺視覺雙重享受。

台灣嘉義有一位村長，在義隆村種植了超過3,000多株花旗木，盛放的時候，成為一條名副其實的「粉紅村」。香港沒有那麼幸運，但每年這個時候，節果決明及花旗木也一樣盛放。

最為人熟悉是香港美利酒店前庭的節果決明。節果決明又名粉紅山扁豆，在香港屬於稀有品種，美利酒店這古樹於2004年躋身香港「古樹名木」行列。樹的枝條會向四周伸展，冠形寬大。每年4至5月的花期，粉嫩的花串紅白交錯，吸引很多人來朝聖。

難怪美利酒店抓緊機會，在這段期間（即日至5月31日）推出「舞動嫣情」下午茶，讓賓客安坐於Garden Lounge的寧靜空間，以眼睛和味蕾感受這嫣紅的百年濃情。

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櫻桃街公園花旗木

除了美利酒店，在旺角的櫻桃街公園及迪士尼也有類似的花樹，有說是黃槐屬的絨果決明，又名花旗木、泰國櫻花及桃紅陣雨樹。

櫻桃街公園佔地約4公頃，由油麻地一直延伸至旺角，因此沿途遇見盛放的魚木、又或者首冠藤，還未見到絨果決明的蹤影。其實這棵花樹在網球場旁，而且刻意被許多花草簇擁著，但都不會搶去絨果決明的風頭，因為它就像異形怪獸般，沒有章法地「張牙舞爪」。

▲ 櫻桃街公園的花旗木正逐漸盛放，花期可長達個半月，大家可以慢慢找時間去拍攝。（攝影：何小雲）

說真的，樹形一點也不漂亮，但如果你有長鏡的話，將鏡頭拉近來看，便會發現粉紅花白花交錯，花蕊呈星形狀，真的有如桃花陣，只是樹比較高而已（可達10-15米）。

香港美利酒店「舞動嫣情」下午茶

日期：即日至5月31日

時間：第一節︰2:45pm-4:15pm

第二節︰4:30pm-6pm

地點：中環紅棉路22號香港美利酒店UG層Garden Lounge

收費：兩位港幣$788，額外每位港幣$388，另加一服務費。

記者：何小雲