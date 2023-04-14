【床蝨入屋】港人遊泰疑惹蟲回家　開篋驚見床蝨：點算呀？

踏入春夏季，潮濕天氣令昆蟲「老是常出現」，到熱帶地區旅行更需小心。有港人近日到泰國旅遊後，回家打開行李箱發現衣物上出現床蝨，不知所措下在Facebook群組向網民求救。網民紛紛獻計，並呼籲事主將行李箱「隔離」，以免床蝨四散。

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有網民近日於Facebook群組「床蝨疑問及討論區」發文，指自己到泰國旅行後回家，收拾行李時發現衣物當中，駭然出現一隻啡色多腳昆蟲，於是將相片放上群組，向網民求救。

▲ （圖片來源：Facebook群組「床蝨疑問及討論區」）

有網民認出圖中昆蟲為床蝨，並指出它們在東南亞地方及飛機上都十分常見；因為飛機不常清潔消毒，以及來回人流過於密集，導致容易出現床蝨。另外有網民表示，床蝨繁殖速度極快且難以清除，因此建議事主馬上將行李箱隔離，並檢查床褥、枕頭、床頭板、沙發等地方是否還有它們的蹤影。

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根據食物環境衛生署（食環署）資料，由於床蝨的卵及幼蟲十分細小，因此肉眼難以察覺它們的痕跡。而成蟲則會匿藏於行李的小縫隙，令旅客出遊時有機會意外將床蝨轉移至其他住宿，甚至將它們帶回家，建議市民可透過以下3個方法避免：

1. 徹底檢查酒店房間

進入酒店房間後，必須仔細檢查房間內是否有床蝨活動的蹤跡，包括有否發現存活或死去的木蝨、 蛻皮、蟲卵、被褥上的血漬或「甜霉味」，尤其需注意床墊、枕頭、 床的罅隙、床周圍的木質結構以及牆與家具之間的空隙。如發現床蝨活動的蹤跡，應立刻要求更換另 一間清潔的房間。 由於床蝨可以隨行李遷移，因此在檢查前，最好將行李放在房間外面、洗手間內或確定沒有床蝨的桌子上。

2. 減少取出行李及個人物品

即使沒有在房間內發現床蝨，亦不能完全排除它們入侵的可能性。因為在入侵初期只會有少量床蝨匿藏，很難發現其蹤跡。因此為了預防床蝨入侵行李，旅客應盡量減少取出行李物品，以及將行李放在妥善密封的膠袋內。離開酒店後，用過的膠袋應立即丟棄。

3. 返家後消毒行李及衣物

如果懷疑曾經住宿的房間有床蝨，例如身體有被蟲咬的痕跡或發現有血斑點的被褥，可假設行李、衣服及行李內的物品已遭木蝨入侵。回家後，應把行李另行擺放，例如放在洗手間。可採用物理滅蟲方法，包括用高溫或低溫處理。衣物可以用至少攝氏60度的熱水洗滌，行李同樣以60度或以上處理，接觸維持至少20秒。冷凍 處理則需要將行李及衣物置於攝氏零下20度或以下的低溫至少兩小時。若有需要，應徵詢專業防治蟲鼠人員的意見。

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責任編輯：羅嘉欣