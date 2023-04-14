【日本旅遊】池袋太陽城Sunshine60展望公園大翻新　4月18日重開

▲ 東池袋太陽城Sunshine60展望公園大翻新，將於4月18日重開。大圖為璀璨夜景美麗醉人。（相片來源：Sunshine City IG）

可有發覺東京有很多讓遊客高踞俯瞰的展望台，早年遊東京必去的景點東京鐵塔，2012年啟用的東京晴空塔，再到最近大熱的Shibuya Sky，都是「欲窮千里目」的好去處。

而最新經大翻新後的池袋太陽城Sunshine City「Sunshine60展望公園」，亦將於4月18日下星期二重開，到池袋吃喝玩買之餘，不妨抽空到此一遊。

60樓高的Sunshine60展望公園，高海拔251公尺，大朗氣清的日子可遠眺筑波山、日光連山和富士山。

登上高樓當然不止觀光，翻新後重開加設了綠意盎然的「展望之丘」，以時令季節栽種植物、鋪上人工草皮，遊客可坐在鞦韆座椅上俯瞰東京城市風景。

另外，亦增設了「展望公園咖啡廳」，提供咖喱、越南麵包等輕食，勿忘到時點一杯天藍色的signature drink「展望奶昔」，更設合氣氛。

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地址：東京都豐島區東池袋3-1Sunshine City60樓

開放時間：11am至9pm

入場費：成人平日700日圓（約41.5港元）、周末及假期900日圓（約53.3港元）；中小學生平日500日圓（約29.6港元）、周末及假期600日圓（約35.5港元）。

記者：周美好