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【蚊叮蟲咬】愛吃肉容易被蚊咬？　專家揭6個因素慘變「吸蚊磁石」

健康 12:46 2023/04/14

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

愛吃肉容易被蚊咬？專家拆解迷思，揭6個因素慘變「吸蚊磁石」。

踏入春夏季，天氣變得潮濕，各種蚊蟲紛紛出動。坊間經常指「愛吃肉容易被蚊咬」，台灣食品藥物管理署（下稱食藥署）近日拆解迷思，並提到有6大惹蚊因素，隨時成為淪為「蚊子獵物」。

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【活得健康啲】港產導盲犬陪伴走遍世界終退休　主人不離不棄照顧終老：牠是家人

台灣食藥署Facebook專頁「藥博士 正藥說」發文，指坊間流傳「愛吃肉會令身體變成酸性體質，容易被蚊叮」，其實這種說法沒有科學根據。事實上，蚊子主要靠化學和物理方式來尋找宿主，例如視覺、嗅覺、溫度、濕度等。而容易被蚊叮咬的因素包括：

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食藥署引述研究指，人體皮膚表面上有豐富的游離脂肪酸，這些脂肪酸在與細菌代謝之下，會產生許多不同氣味的羧酸，而個體的皮膚羧酸豐富度與蚊子吸引力之間有關聯。

食藥署續指，對於不易被蚊咬的人而言，他們可能會散發出某些化合物以降低蚊子的飛行活動或吸引力。簡單來說，他們的身體表面散發著天然的防蚊液。研究亦發現，瘧疾會藉由感染人類，改變人類身上的氣味分子，從而增加人類對於蚊子的吸引力，增加瘧疾的傳播。

食藥署提醒，「不要再相信蚊子的叮咬與酸性體質有關係」，強調人體的酸鹼度會維持在一定的數值，不會因飲食而有過大的改變，要預防蚊咬，應定時噴防蚊液，以及穿著長褲、長袖衣物。

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責任編輯：羅嘉欣

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