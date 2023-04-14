【極度俏郎君】ERROR首度全員合作拍電視劇　姜皓文形容合作感「獲益良多」

▲ 姜皓文指對住ERROR「獲益良多」，從中學識年青人的諗法。

由姜皓文、宣萱、張慧儀及ERROR全員梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡演出的ViuTV原創劇《極度俏郎君》由下周一（4月17日）起播出，劇集講述一名過氣江湖大佬重回正軌做好人的故事。



姜皓文、宣萱及張慧儀私下早相識多年，但《極度俏郎君》才首次合作拍電視劇，所以均表示十分期待可以在劇中互相「鬥戲」。

姜皓文宣萱讚ERROR

至於ERROR，今次《極度俏郎君》是他們首次全員一同正式拍電視劇，而各位前輩都對肥仔、阿Dee、193和保錡讚口不絕。

當中宣萱更大爆：「ERROR係我接拍嘅其中一個原因，因為睇佢地節目覺得好有活力、好開心，帶都好多歡樂俾大家。希望可以俾到啲新嘅嘢出嚟，同佢地合作都有少少驚自己招架不住㗎，因為佢地轉數快，我忍笑能力又低。」

而姜皓文就指對住ERROR「獲益良多」，從中學識年青人的諗法：「同佢地合作開心都黎唔切啦！我唔使教佢地，淨係睇住佢地就學到嘢！」

▲ 宣萱大爆：「ERROR係我接拍嘅其中一個原因。」

ERROR感覺好新鮮



而今次ERROR四子亦是首度合體拍劇，他們都表示感覺新鮮：「其實我地從來冇一齊拍劇㗎，之前雖然試過同劇但其實冇同場遇到過，淨係一齊做過次電影茄喱啡咋，所以今次都好新鮮！」

同時，ERROR被問到成員齊聚，有否被其他演員投訴好嘈，阿Dee就笑指大家決定「做自己」：「我發現只要專心做翻自己、Keep住咁嘈，咁其他人就唔會理我哋，所以為免影響其他人，我哋要繼續嘈！」

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