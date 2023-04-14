【最美新娘】KOL果果公開丈夫偷食罪證　丈夫無奈求情：妳真的要讓我死嗎？

在一段關係中，出軌、不忠於另一半，往往是最難令人所接受。有「最美彝族新娘」之稱的內地大陸抖音網紅「果果」，與丈夫王龍結婚3個月後，幸福不再，事關王龍背著她「偷食」，果果在忍無可忍之下公開渣男醜陋的一面！

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公開偷食罪證

來自內地少數民族彝族的果果，擁有甜美的樣貌、弗爆的身材，與王龍在3個月前完婚，在外間看來是合襯的一對。

日前，果果在微博公開王龍與一位名叫莎莎的女生之對話截圖，，王龍說：「吃着妳的奶睡好不好」、「可以一夫多妻 你真想嫁給我啊」。女方回應：「我想被你舔到窒息」，她又對一夫多妻之說作回覆：「如果你真心對我好，咱們也談啦覺得合適，不是不可以啊」、「合法就好啦」。

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王龍：妳毀了我的人生

背妻出軌的王龍，向果果表示：「妳真的要讓我死嗎？我求妳了，妳毀了我的人生。」他更要求果果把帖文刪去，只為保護自己，十分可恥！

另外，王龍的姐姐認為弟弟是罪不致死，也曾向果果發訊息：「你要想想你們结婚前後發生了甚麼事情？你們之間有沒有甚麼誤會？你們是不是都有錯？你要不要給他一個機會？」。

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果果獲網民力撐

面對丈夫的回應，果果稱：「兩個人聊成這樣是無辜的，究竟要怎麼樣才是有罪？你們沒有錯，是我讓老公出軌了、是我讓小三得逞了、是我讓他姊傷心了。」

網民支持果果，「他怎麼好意思說的，妳毀了他的人生」、「別放過他，最好人盡皆知」。

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