演員李康生因慢性怪病致抑鬱　恩師蔡明亮患恐慌症住山上養生

▲ 蔡明亮和李康生合作接近30年，滿有默契。(攝影：黃建輝)

剛過去的香港國際電影節，邀來著名台灣導演蔡明亮任大師班的講者，跟影迷分享他過去三十年多的製作經驗。近年成為世界各地美術館常客的蔡明亮，早已摒棄了傳統的拍片形式，其作品走向藝術品的格局，雖然他的影片再沒有對白、故事的框框，唯一沒變的，是依然跟愛將李康生合作無間的關係。

在80年代尾至90年代初，台灣電影都有過一股新浪潮湧現，如侯孝賢、楊德昌、蔡明亮等都是代表名字，而蔡明亮自1992年的首作《青少年哪吒》起，多年來一直對創作形式和表達手法不斷顛覆。

約在十年前他展開了《行者》短片系列，當中也沒有故事可言，只由李康生扮演的苦行僧（意念來自《西遊記》），在世界各地不同的大城市蹣跚慢行，以極慢的節奏普照出人世的荒涼。

▲ 蔡明亮坦言願意用鏡頭拍李康生的人生演變。(攝影：黃建輝)

慢行看香港

2012年的《行者》在香港取景，鏡頭遊走銅鑼灣鬧市至尖沙咀，現在重看，昔日的繁華景象仿如隔世。近日蔡明亮自疫情後再臨香港，對這城市也有不同的體會。

他帶著微笑道：「我是很喜歡香港，因我是看港片聽廣東歌長大的，故對這地方特別有感情，在《行者》系列中，香港部分也是自己很滿意的，過去三年，香港經歷很多挑戰，變化一定會有，但希望會慢慢變好。」

▲ 10年前李康生演《行者》，在香港街上拍攝。

他說香港其中一個改變，是有了西九文化區、大館等藝術場地。「一個有美術館的城市，能提升市民欣賞藝術的水平，而我的作品一直在培養非主流的觀眾，《行者》系列也在不同的美術館展出，這較適合自己現時的電影，因為我對拍劇情片已感厭煩，也已跳出商業化的電影院模式，轉而跟更多美術館的合作，可以有更大的可能性。」

病情影響演出

像今次電影節播放《行者》的最新一輯《何處》，便在巴黎龐比度博物館拍攝，蔡明亮解釋：「法國跟我的關係很好，不少觀眾都是看了我的戲30多年，也很熟悉我的改變，曾經想過如果自己的作品能在當地的博物館放映便好，想不想龐比度真的找我合作。」

影片中，御用男主角李康生繼續用他緩慢有序的步伐探索藝術國度。李康生憶述：「巴黎是一個很忙碌的城市，跟香港有點似，博物館也是人來人往，而我的慢行便形成一個對比。」李康生形容他的走路其實更像時鐘，有固定的節奏，也不能綵排，鏡頭就一直拍他，展現出一種看世界的角度。

▲ (攝影：黃建輝)

李康生的「慢」，其實是情有可原。小康一直有毛病，當年他演蔡明亮電影《河流》扭傷了脖子，後來演舞台劇《玄奘》途中，還有過輕微中風，他指現時仍有長期慢性疾病，身體某些部分控制不了，找不出原因，也沒有完全治癒方法，更一度罹患憂鬱症，因此演戲節奏也變得很慢，自言最適合演蔡明亮的戲。

幾年前有恐慌症

蔡明亮亦笑言，他在作品的慢，非刻意要跟世界抗衡，而是隨著年紀愈大，愈感受到自己快不了。「這個世界的資訊已經太多和太快，若果生活上不能放慢一點，根本消化不了，也看得不夠透徹。」

▲ 二人出席今屆香港國際電影節大師班。

他透露早幾年曾患上恐慌症，常會擔心身體健康。「可能早年我有太多工作要兼顧，體力透支嚴重，到了50多歲，便開始有警號，要把生活穩定下來。」

他和李康生現時都是住在山區，跟鬧市有段距離，可以尋找心靈平靜。「我現在已不喝酒，睡覺時間充足，平時也愛繪畫，雖然不多運動，但有很多家務要忙。我也不常上網，有點跟不上時代，但科技會令人累，生活簡單一點就好。」至於李康生，也是過得很簡約，閒時喜歡駕車四處走，感受生活的美好。

▲ 蔡明亮跟日本音樂大師坂本龍一曾合作，為對方離世感到傷感。

蔡明亮坦言：「疫情雖然令生活陷於停頓，但讓大家有了平靜下來的時間去沉澱和反思，現在人們再次出遊，看這個世界已經不同，更會珍惜擁有的一切，慢慢去感受景色。」他十年前拍攝《行者》系列，其實已像一本預言書。

記者:陳家昌