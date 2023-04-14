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【淘寶同款】「鮑師傅」被爆由淘寶入貨非鮮製　$85可擁超40個肉鬆小貝

食用安全 15:57 2023/04/14

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

深圳人氣手信「鮑師傅」，被爆由淘寶入貨非鮮製，$85可擁超40個肉鬆小貝。

「鮑師傅」肉鬆小貝作為手信，近期大受港人歡迎，甚至開始有代購到香港的情形出現。而鮑師傅主打「現做現賣」的榜首產品「海苔肉鬆小貝」，近日卻被内地網民指出是由淘寶入貨，並非鮮製。材料來源曝光後更被發現，只需85元人民幣，即可擁有2公斤同款肉鬆。

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有内地網民周一（10日）於小紅書發文分享，貼出多張於鮑師傅門口所拍的有關產品原材料照片，並表示：「鮑師傅真不拿我們當外人...」從照片中可見，鮑師傅門口擺放了一堆產品材料，其中最上面擺放的是兩大盒印有鮑師傅最熱賣產品「海苔肉鬆小貝」圖片的貨品。貨品包裝盒上印著「海苔酥脆鬆 BSF(鮑師傅)專供」的字眼，同時亦可以見到貨品的製作公司為一間名為「味斯美」的內地食品公司。

而在内地購物網站「淘寶網」搜尋該食品公司，可見有各式各樣的肉鬆產品售賣。其中鮑師傅所用的同款肉鬆，2公斤裝的肉鬆售價約為85元人民幣，而鮑師傅門市的海苔肉鬆小貝，每斤售32元人民幣，1斤約有8至9個小貝。因肉鬆用於小貝的外層，相當於2公斤的肉鬆可用於超40個肉鬆小貝。

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帖文引起大量網民的討論，有網民直言，「好傢伙我以為現做的」，也有網民稱「直接拿來賣了，財富密碼」。但有網民發現該箱貨品只是用於小貝外層的「海苔肉鬆」，「鮑師傅是味斯美供應肉鬆這個…已經很早就知道了吧」。更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣

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