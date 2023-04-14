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【金像獎2023】胡楓縱橫藝壇70載受敬重　用情專一諾與亡妻來世再續緣

娛樂 16:41 2023/04/14

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

修哥冇得頂！

香港電影金像奬協會在昨日（4月13日）公布，「第四十一屆香港電影金像奬」的「終身成就奬」得主為資深演員胡楓。

現年91歲胡楓，本名胡繼修，因此圈中人暱稱為「修哥」。他自1953年出道後片即約不斷，縱橫藝壇70載屢創演藝紀錄。

修哥初登大銀幕即以男主角身份登場，在其電影首作《男人心 》(1953)與「花旦王」芳艷芬合演愛情喜劇。

【金像獎2023】胡楓獲終身成就奬　縱橫藝壇70載被封「百搭小生」

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粵語片小生 與不少當紅女主角合作

修哥早年主演的電影的女主角不是芳艷芬便是白雪仙，而羅艷卿、鄧碧雲、于素秋、吳君麗、 白燕、小燕飛等當時得令女星亦與他合作多次。

入行70多年，修哥曾參演超過百部電影，上世紀50至70年代的粵語片一線女主角幾乎都曾跟他合作過，亦成為當時粵語片得令小生之一。

在1950年代後期，跟修哥在鏡頭前山盟海誓的是南紅、夏萍、苗金鳳、丁瑩、林鳳及白露明等獨當一面的女演員。

及至在60年代，陳寶珠及蕭芳芳兩位青春玉女瘋魔萬千影迷，無獨有偶，與二人在影片中大跳阿哥哥、共談戀愛的有為青年亦是修哥。

當年港產歌舞片興起，舞藝精湛的修哥與蕭芳芳合演跳舞場面駕輕就熟，自此有「舞王修」之美譽。

修哥縱橫藝壇70年，受到眾人敬重。

百搭小生  契仔契女多籮籮

而且，胡楓有名「百搭小生」，不僅能匹配不同年代不同風格的女星，與其他男明星同場也是互相輝映，相得益彰。

他其中一個重要演出是與謝賢在經典喜劇《難兄難弟》（1960年）合演舊同窗兼「死黨」，其飾演腦筋靈活、隨遇而安的經紀，而謝賢所扮演的角色則是呆頭呆腦，二人在戲中互動，相映成趣。

粵語片於1970年代式微後，修哥主要在電視台演出，但仍不時在電影中客串亮相。

由於他人緣極好，與台前幕後成為好友之餘，更與後輩演員打成一片，張學友、黎明、林憶蓮、劉美君、張家輝、樓南光、斑斑、黃造時、方國珊、徐思斐、陳輝虹及朱健鈞等就是因拍片結緣而成為其乾兒女。

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用心演繹 受眾人敬重

入行70年，對於「怎樣為之一個好演員」， 修哥接受訪問時直言：「好演員要準時，導演叫你做嘅嘢，你要交到足，仲有唔怕辛苦、唔怕捱夜、唔怕蝕底。」

就是因為修哥敬業樂業的精神，多年來用心做好每一個角色，受到台前幕後敬重，故奪得「第四十一屆香港電影金像奬終身成就奬」，實至名歸！

即使太太不在身邊，亦每天掛念對方。

望與亡妻來生再續

另外，修哥不但在工作上表現認真專業，對愛妻同樣用情專一，他跟太太呂詠荷於1957年結婚，太太更是修哥的初戀情人，他們恩愛逾半個世紀，是圈中模範夫妻。

可是太太於2016年過身，修哥坦言心如刀割，更痛心表示原以為彼此可在黃昏路上多行一會，但人算不如天算，而他更在太太的墓碑上刻上「緣盡今生，來世再續」，足見他對亡妻的思念之情。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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