  • 29°C
香港時間 : 2023414日 (週五) 15:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【我的親人】陳慧琳新歌延續《風眼》　Kelly演謝君豪舊情人感壓力

娛樂 14:19 2023/04/14

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

陳慧琳推出新作《我的親人》，邀來謝君豪擔任MV男主角。

天后陳慧琳（Kelly）繼《風眼》後，推出全新作品《我的親人》延續故事。《風眼》以颱風喻愛情，站在風眼位置才能看清全局，拋開掙扎與矛盾找回內心的平靜。

而新歌《我的親人》延續故事，當平靜過後，明暸關係已不如我們所想一樣，既然不能以戀人身份繼續，無奈只好視對方為親人般相處，縱有不甘、不捨也只能放手，並祝福對方一切安好。

《我的親人》由林若寧填詞，並由韓國音樂人YOO JEONG HYEON編曲，並與KIM KI WON作曲，BEA YEOUN HEE監製。Kelly表示進入錄音室時心情緊張，事關韓國團隊帶同聲樂教練一起錄音。

【樂壇天后】陳慧琳相隔多年出全新廣東歌　譚旻萱莫竣名參與演出《風眼》MV

天后Kelly坦言與謝君豪合作感到壓力。

唱到眼濕濕+打冷震

Kelly分享原來一開始收到《我的親人》時歌曲Key（定調）非常高，她笑言： 「《我的親人》個key非常高，我問聲樂教練『是否真的要唱這個key？』他說你練習用這個key吧。甚麼？這是嗌破喉嚨的key啊！」

疫情期間Kelly秘密練兵，練習了一年多，到進入錄音室時她心想：「始終是面對韓國人，唱歌時不能太失禮，盡量去發揮。可能是我練習了一年多吧，唱完後他們都拍手讚好，我心裡頓時放鬆下來！因為能夠唱得出他們要的效果。」

錄音當天，監製BEA YEOUN HEE在聽完Kelly第一次演繹後，大讚她的聲線heart warming（窩心動人）。而隨行聲樂教練本身也是製作人，為Kelly製作過《花見小路》及《尾站天國》兩首歌。

除了歌曲本身震撼到Kelly，今次由林若寧操刀的歌詞同樣令她感觸非常，她說：「每次讀歌詞時都會眼濕濕，因為當一個曾經愛過的人如今要變成親人，真的很慘，是十級的慘！不能在一起又要祝福他，這是最傷感的！」她又提到：「每次唱『如知己如姊妹對你』呢句我都打冷震！」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

與謝君豪合作感壓力

《我的親人》MV延續《風眼》MV的故事，在《風眼》MV最後一幕的身影其實就是今次的男主角謝君豪。劇情中Kelly與謝君豪是舊情人，年輕時謝君豪留下一張寫上「Forget Me」的名信片後不辭而別，這鬱結埋藏在Kelly心裡多年。

到二人長大後再次聚頭，舊畫具、名信片等等物件再次出現，可惜人面全非，二人如親人般以禮相待，彼此明白到關係無法回到當年。到底謝君豪當年離開Kelly有何苦衷？

最新影片推介：Ivy So專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】蘇雅琳盼兼顧演戲與唱歌　Ivy So未有心水男神：比較看重性格

Kelly分享今次與謝君豪合作感到壓力，不過過足戲癮。

她說：「謝君豪是影帝嘛，所以今次都挺緊張，雖然現場沒有收音，但我們是有對白、有走位的，感覺上是拍戲一樣。而結尾我的笑容其實拍了兩take，一take是懷著複雜心情的強顏歡笑；另一take是較直接一點，釋懷了的笑容，最後導演亦選了後者，不想故事太沉重。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

環球《想張國榮致敬音樂會》演出單位曝光　黎明許志安炎明熹參演不作公售
10:27 2023/03/03
環球《想張國榮致敬音樂會》演出單位曝光　黎明許志安炎明熹參演不作公售
【兒童節】Spotify推出兒童節企劃　將歌單封面換成歌手兒時照片　
10:52 2023/03/31
【兒童節】Spotify推出兒童節企劃　將歌單封面換成歌手兒時照片　
【樂壇天后】陳慧琳相隔多年出全新廣東歌　譚旻萱莫竣名參與演出《風眼》MV
16:17 2023/04/01
【樂壇天后】陳慧琳相隔多年出全新廣東歌　譚旻萱莫竣名參與演出《風眼》MV
【致敬張國榮音樂會】黎明打頭陣AGA壓軸　新世代歌手炎明熹曾比特向巨星致敬
18:58 2023/04/02
【致敬張國榮音樂會】黎明打頭陣AGA壓軸　新世代歌手炎明熹曾比特向巨星致敬
【樂壇天后】陳慧琳暌違6年再辦慈善義賣　Kelly為行善割愛捐逾8千件衣物
18:17 2023/04/04
【樂壇天后】陳慧琳暌違6年再辦慈善義賣　Kelly為行善割愛捐逾8千件衣物
【香港舞壇】星級排舞師回憶TVB跳舞逸事　感慨新一代流失盼業界團結
15:58 2023/04/06
【香港舞壇】星級排舞師回憶TVB跳舞逸事　感慨新一代流失盼業界團結

你可能感興趣

環球《想張國榮致敬音樂會》演出單位曝光　黎明許志安炎明熹參演不作公售
10:27 2023/03/03
環球《想張國榮致敬音樂會》演出單位曝光　黎明許志安炎明熹參演不作公售
【兒童節】Spotify推出兒童節企劃　將歌單封面換成歌手兒時照片　
10:52 2023/03/31
【兒童節】Spotify推出兒童節企劃　將歌單封面換成歌手兒時照片　
【樂壇天后】陳慧琳相隔多年出全新廣東歌　譚旻萱莫竣名參與演出《風眼》MV
16:17 2023/04/01
【樂壇天后】陳慧琳相隔多年出全新廣東歌　譚旻萱莫竣名參與演出《風眼》MV
陳慧琳 謝君豪 MV 歌手 娛樂行業 歌曲 音樂

最高瀏覽

【玉女掌門人】驚傳周慧敏離婚盡分倪震身家　Vivian親回11字透露婚姻近況
今日 09:32
【玉女掌門人】驚傳周慧敏離婚盡分倪震身家　Vivian親回11字透露婚姻近況
【珍惜眼前人】父臨終遺言太潦草女兒看不懂　網民助破解9字極催淚
17:50 2023/04/12
【珍惜眼前人】父臨終遺言太潦草女兒看不懂　網民助破解9字極催淚
【港版泰姬陵】印度富豪5萬呎九龍塘豪宅曝光　擁90間房可住100人如奢華宮殿【多圖】
18:22 2023/04/13
【港版泰姬陵】印度富豪5萬呎九龍塘豪宅曝光　擁90間房可住100人如奢華宮殿【多圖】