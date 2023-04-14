【Chat It Out】王君馨亮相ViuTV接受阿Gao湯駿業訪問　Grace分享與丈夫相識經過

▲ （左起）阿Gao 、王君馨、湯駿業。

由COLLAR隊長沈貞巧 (Gao) 、湯駿業 (Ah Dee) 主持ViuTV節目《Chat It Out》，每集就不同主題，邀請不同嘉賓分享自身故事，嘉賓又會現場演繹與故事有關聯的歌曲，以音樂訴說感受。

《Chat It Out》第9集將於明晚（4月15日）播出，並邀王君馨（Grace）任嘉賓分享她為圓歌手夢，踏出舒適圈由演員轉型成為獨立歌手的各種取捨。

【LIGHT IT UP】王君馨爆當年被禁上叱咤頒獎禮 為歌手夢暫緩買樓生小孩計劃

▲ 王君馨大方分享與丈夫甜蜜相識經過。

咖啡店邂逅

Grace感謝老公一直以來給予她無限量支持，亦大方透露與老公的甜蜜相識經過。

她直言二人是一見鍾情，又形容他們的邂逅非常「傻更更」，因為當時Grace於一間咖啡店打工，老公本來只是在取車的途中經過，卻意外地被站在店外的Grace邀請入內喝咖啡，自此之後她每天也會看到老公光顧咖啡店。

Gao及Ah Dee都表示覺得此戀愛經歷很浪漫，Gao又笑言：「早知我都去做cafe侍應啦！」

最新影片推介：Ivy So專訪