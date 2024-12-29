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濟州航空空難｜乘客最後訊息曝光　向家屬無奈驚喊：我應該講遺言嗎

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濟州航空空難，乘客向家屬遺言曝光。

【濟州航空 / 南韓 / 空難】今日上午，濟州航空一架從泰國曼谷出發的航機，在全羅南道務安國際機場降落時衝出跑道，撞向圍墻，客機斷成兩截起火，機體大部分被燒毀，難造成重大傷亡。

肇事客機型號為波音737-800、機齡15年，載有181人，分別175名乘客(南韓籍173人和泰國籍2人)，以及6名機組人員。據悉，航機在機場上空盤旋一會，最後被逼硬著陸，結果僅兩名空中服務員生還。

當局憑遇難乘客的指紋辨別身份，在機場等待消息的家屬當聽到親人的名字不禁嚎啕大哭，令人心酸。

濟州航空空難｜旅議會指暫無旅行團受影響　業界稱一般不用務安機場

濟州航空空難｜乘客最後訊息曝光

韓媒曝光相信是一名乘客在墜機前傳給家人的訊息，當中寫到有鳥卡在引擎，飛機未能降落，稱：「有鳥卡在機翼，無法著陸。」

家屬回覆道：「我的天」，乘客表示飛機無法著陸，家屬問：「甚麼時候開始」。乘客於早上9時01分回答：「現在，我應該講遺言嗎」，之後便失去聯絡。客機在9時03分於跑道撞圍欄外牆著火。有關短訊通話成了他與親人最後對話。

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乘客與家屬對話如下：

乘客(上午9：00)：等一下，有鳥卡在機翼上。

家人(上午9：00)：我的天。

乘客(上午9：00)：無法降落。

家人(上午9：00)：甚麼時候開始？

乘客(上午9：01)：現在。

乘客(上午9：01)：我應該講遺言嗎？

此外，另一名家屬表示：「我接到電話說我的妻子和阿嫂在起飛前兩小時登上肇事飛機，但我聯絡不上她們，沒有人可以證實她們是生是死。」

濟州航空空難｜南韓濟州航空客機降落時撞欄起火　據報當地消防料179人罹難【不斷更新】

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