  • 29°C
香港時間 : 2023414日 (週五) 15:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家庭悲劇】4孩媽產後回娘家坐月　致電丈夫最後通話後反鎖房內刺頸亡

親子 14:36 2023/04/14

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

一名4孩媽媽產後回娘家坐月，致電丈夫後反鎖房內刺頸亡。

產後媽媽既要照顧初生嬰兒，又要調理身體，家人要留意她們的情緒及需要。馬來西亞日前發生一宗悲劇，一名育有4孩的媽媽產後回娘家坐月，她致電丈夫後反鎖房內刺頸亡，夫妻這次通話竟成永訣。

最新影片︰

靚太廚房
【靚太廚房】無麩質飲食有助減輕自閉症狀　簡單5步輕鬆打造無麩質廚房

產後僅36天出事

綜合外媒報道，事發於馬來西亞吉蘭丹州萬捷縣（Bachok），本周三（12日）下午，一名產後正在娘家坐月的媽媽，被發現死於家中的一個房間裡，頸部被刺傷。

該名媽媽的23歲弟弟Wan Muhamad Nasri於當日下午6時左右，發現35歲的姊姊在房內反鎖，他情急下爬上梯子，從窗外察看房內情況，驚見姊姊倒臥血泊中，頸上還插了一把約16厘米的菜刀。

弟弟趕緊破門而入，並且召喚救護車，剛好當時有一輛警察巡邏車經過，可是姊姊已返魂乏術。他接受當地傳媒訪問時講述︰

那時候我媽媽抱著我姊姊出生才36天的孩子……當我們看到姊姊渾身是血都感到震驚。

35歲產婦被發現死於家中房間。（facebook圖片）

與丈夫電聯後了結生命

死者的58歲母親指出，她曾看到女兒在廚房裡拿著刀進入房間，又透露事發前，女兒與丈夫通電話。女兒與女婿聊天後，房間突然安靜了，她感到奇怪，於是叫兒子去查看始發現悲劇。

據知死者與丈夫育有4名子女，最小的孩子剛滿月不久，她便出事。她產後曾向家人表示胃痛，但求醫卻沒發現病因，甚至於事發當日早上到醫院進行健康檢查。當地警方仍在調查事件，死者遺體亦已送往法醫部門檢驗。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳

相關文章

【家庭悲劇】產後抑鬱媽勒死3孩後自殺不遂　丈夫選擇原諒︰她深愛我們
17:14 2023/02/23
【家庭悲劇】產後抑鬱媽勒死3孩後自殺不遂　丈夫選擇原諒︰她深愛我們
【家庭悲劇】疑長年照顧37歲智障兒心力交瘁　6旬母餵安眠藥弒子後自殺亡
13:00 2023/03/10
【家庭悲劇】疑長年照顧37歲智障兒心力交瘁　6旬母餵安眠藥弒子後自殺亡
【家庭悲劇】疑玩手機被媽媽責罵　小六男童墮樓亡母撫屍痛哭
10:36 2023/03/29
【家庭悲劇】疑玩手機被媽媽責罵　小六男童墮樓亡母撫屍痛哭

你可能感興趣

【家庭悲劇】產後抑鬱媽勒死3孩後自殺不遂　丈夫選擇原諒︰她深愛我們
17:14 2023/02/23
【家庭悲劇】產後抑鬱媽勒死3孩後自殺不遂　丈夫選擇原諒︰她深愛我們
【家庭悲劇】疑長年照顧37歲智障兒心力交瘁　6旬母餵安眠藥弒子後自殺亡
13:00 2023/03/10
【家庭悲劇】疑長年照顧37歲智障兒心力交瘁　6旬母餵安眠藥弒子後自殺亡
【家庭悲劇】疑玩手機被媽媽責罵　小六男童墮樓亡母撫屍痛哭
10:36 2023/03/29
【家庭悲劇】疑玩手機被媽媽責罵　小六男童墮樓亡母撫屍痛哭
產前產後 懷孕 生育 家庭關係 馬來西亞

最高瀏覽

【玉女掌門人】驚傳周慧敏離婚盡分倪震身家　Vivian親回11字透露婚姻近況
今日 09:32
【玉女掌門人】驚傳周慧敏離婚盡分倪震身家　Vivian親回11字透露婚姻近況
【珍惜眼前人】父臨終遺言太潦草女兒看不懂　網民助破解9字極催淚
17:50 2023/04/12
【珍惜眼前人】父臨終遺言太潦草女兒看不懂　網民助破解9字極催淚
【港版泰姬陵】印度富豪5萬呎九龍塘豪宅曝光　擁90間房可住100人如奢華宮殿【多圖】
18:22 2023/04/13
【港版泰姬陵】印度富豪5萬呎九龍塘豪宅曝光　擁90間房可住100人如奢華宮殿【多圖】