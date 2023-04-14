【家庭悲劇】4孩媽產後回娘家坐月　致電丈夫最後通話後反鎖房內刺頸亡

▲ 一名4孩媽媽產後回娘家坐月，致電丈夫後反鎖房內刺頸亡。

產後媽媽既要照顧初生嬰兒，又要調理身體，家人要留意她們的情緒及需要。馬來西亞日前發生一宗悲劇，一名育有4孩的媽媽產後回娘家坐月，她致電丈夫後反鎖房內刺頸亡，夫妻這次通話竟成永訣。

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產後僅36天出事

綜合外媒報道，事發於馬來西亞吉蘭丹州萬捷縣（Bachok），本周三（12日）下午，一名產後正在娘家坐月的媽媽，被發現死於家中的一個房間裡，頸部被刺傷。

該名媽媽的23歲弟弟Wan Muhamad Nasri於當日下午6時左右，發現35歲的姊姊在房內反鎖，他情急下爬上梯子，從窗外察看房內情況，驚見姊姊倒臥血泊中，頸上還插了一把約16厘米的菜刀。

弟弟趕緊破門而入，並且召喚救護車，剛好當時有一輛警察巡邏車經過，可是姊姊已返魂乏術。他接受當地傳媒訪問時講述︰

那時候我媽媽抱著我姊姊出生才36天的孩子……當我們看到姊姊渾身是血都感到震驚。

▲ 35歲產婦被發現死於家中房間。（facebook圖片）

與丈夫電聯後了結生命

死者的58歲母親指出，她曾看到女兒在廚房裡拿著刀進入房間，又透露事發前，女兒與丈夫通電話。女兒與女婿聊天後，房間突然安靜了，她感到奇怪，於是叫兒子去查看始發現悲劇。

據知死者與丈夫育有4名子女，最小的孩子剛滿月不久，她便出事。她產後曾向家人表示胃痛，但求醫卻沒發現病因，甚至於事發當日早上到醫院進行健康檢查。當地警方仍在調查事件，死者遺體亦已送往法醫部門檢驗。

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責任編輯︰王明芳