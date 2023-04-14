【全職女兒】00後女生當全職女兒負責煮飯做家務 父母退休金出糧月薪$5700

▲ 有00後女生，大學畢業失敗，索性係屋企做「全職女兒」，服侍家人，不過退休父母每個月要用退休金$5700出糧俾個女。

不少畢業生都為「搵工」頭痛！但內地一名00後女生，知道搵工難，大學畢業考研失敗，便找退休的父母和嫲嫲當老闆做「全職女兒」，負責家裡的家頭細務及一日三餐，雙親及嫲嫲每月合共支付5,000元人民幣(約5,700港元)，她笑說：「不需要外出辛苦找工作，還可以照顧與陪伴家人，爸爸媽媽都很開心。」這種受薪照顧是「孝順」還是「啃老」？

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綜合內地傳媒報道，該名00後女生迪麗，大學畢業考研一戰失敗就打算做「全職兒女」，他的父母已是退休人士，爸爸退休金有8,000元人民幣(約9,185港元)，媽媽6,000元人民幣(約6,888港元)，嫲嫲4,000元人民幣(約4,593港元)，三人退休金總計18,000元人民幣(約20,666港元)。

經過家庭會議後，迪麗爸爸和嫲嫲每月各給2,000元人民幣(約2,296港元)，媽媽則每月給1,000元人民幣(約1,148港元)，來支付迪麗每月的工資，迪麗拿著每月5,000元人民幣(約5,700港元)的工資，只需要負責做一家四口的一日三餐以及其他家務工作，變身為全家人的專職保母，爸媽和嫲嫲則成了她的老闆，

近幾年找工作實在太難了，工資低、時間長，還要受老闆PUA，考研也不容易，自己對科研也沒有很大的興趣，如果考上研究生，畢業了也要為找工作掉頭髮，有了父母給的工資，只要將家務做好，一家人其樂融融，家裡也省了請保母的費用，自己也可以輕鬆的做自己喜歡的事。

迪麗每月收到家人發給她的薪水後，會將一部份用作社會保險，年紀大了就可以領養老金，她爸爸更建議她早點找個適合對象生個孩子，大家一起養！

不需要外出辛苦找工作，還可以照顧與陪伴家人，爸爸媽媽都很開心。

迪麗這份「全職女兒」工作，是靠三份養老金供她一個人，若果老人一旦不在了，她怎麼辦？全職兒女能做一輩子嗎？不過她這種受薪照顧，總好過做伸手派「啃老」。

消息曝光後，大批網民認為迪麗是啃老，「第一次看到把啃老说得那麼高大上的」、「虛假的啃老」、「這不就是啃老嗎？冠冕堂皇自欺欺人」、「愛的供養是吧」，有網民認為大學畢業生，去社會找工作，吃苦受累都不重要，重點是大多數的工資七除八扣有4000元人民幣到手都不錯，而家裡請保母也要花5000元人民幣，請自己的孩子是一種百利而無一害的選擇。

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責任編輯︰王明芳