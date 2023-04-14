【生命鬥士】不明罕見病突襲仍心繫SEN童　輪椅女生戰勝障礙取學位教跆拳道

▲ 陳嘉敏在24歲那年被不明罕見病突襲，人生計劃被打亂，但無阻她追夢。

在社區中心活動室，正有一班小朋友上跆拳道班，多位教練穿梭在小學員之間，當中有位教練坐著輪椅，有人不禁疑問，跆拳道有不少踢腳動作，輪椅人士也可參與嗎？陳嘉敏就以自己化為答案，告知大家是可行的！不止跆拳道，她更以自身經歷，向大眾引證殘障人士有很多可能，早前她就圓夢戴四方帽學士學位畢業。

▲ 坐輪椅的陳嘉擔任助教教練，教小朋友跆拳道，小學員有板有眼。（陳慧安攝）

跆拳道、帆船、滑翔傘、潛水、高空彈跳、行山等等，都是陳嘉敏（Hester）的興趣或曾參與的體驗，以上種種對她而言皆非常珍貴，因為她約8年前受不明罕見病襲擊，至今身體出現不同毛病，成為殘疾人士需坐輪椅出入，受病患所困，讓她學會活在當下。

為何我會想做這些事？我希望人生在有限的能力之中，感受多些不同的事，有一日我失去所有感官功能的時候，我希望自己仍有這份記憶，起碼有形象、形態、感受在我心中。

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90後女生受不明罕見病突襲

回想約8年前發病時，24歲的嘉敏在一間嚴重肢體傷殘智障兒童學校擔任教學助理，工作要推輪椅、扶抱一些能力有限的小朋友，當初她本以為自己疲累才沒力，但到放工時奇怪如何發力都提不起腳，到隔離醫院就醫，由那刻開始了不明病因的旅程。病名查不出來，即代表不知病因，只可以籠統地稱患了「罕見病」，嘉敏當時肌肉無力，最初由拎拐杖、至四腳架、推輪椅、電動輪椅，整個過程只是一年時間。

我成日形容那段時間，其實是我人生最高峰的時候。但在那刻，我所有的學業、我的事業、興趣所有都要放低，畢生用了很多的努力，所有事都沒有。

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生活離不開SEN孩子

自細陳嘉敏一直訂目標要從事兒童教育工作，尤其關於特殊教育需要的小朋友，因為她直言「使命和生活離不開SEN孩子」。她是家中的大家姐，有細1年弟弟和細7年的妹妹，

我細佬是智力障礙，妹妹有學習障礙，自己細佬妹是特殊學習需要的小朋友，由細到大我一直接觸相關事。

▲ 陳嘉敏獲得學士學位，今年初完成了明愛專上學院的語文及通識（榮譽）文學士--中文及哲學。（受訪者提供）

身為家姐很愛錫及照顧弟妹，難受旁人以歧視目光看弟妹，不會接觸行近，而嘉敏小時候享受跟弟妹玩遊戲，教他們很多事，如乘巴士、自己下樓買食物回家。此外，家中的大小事務是陳嘉敏大家姐處理，如與弟妹學校聯絡，商討功課進度，如寫字不叻，建議在日記裡畫畫。

在工作上，陳嘉敏18歲開始已在特殊學校工作，工作6年發病，而未發病前會頻撲放工去上堂，計劃之後讀學士學位。

讀了很多教育關於照顧特殊需要兒童的基礎班、深造課程，亦有關於感統認知的，但無奈身體的狀況，被打亂了計劃，工作亦停薪留職，但最後不得不放手，希望校方聘請到一位真正幫到小朋友的人。

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力排萬難完成學士學位

嘉敏自言不是讀書的料子，會考只得1分，但不怕行的路時間長些，想教育小朋友，尤其特殊需要或殘障的孩子，擔任助教貼身照顧他們。受罕見病突襲，「那份堅持及理念沒有放下過」。由完成了4年教育文憑至讀學士學位，難行但非不能，嘉敏於今年完成了明愛專上學院的語文及通識（榮譽）文學士——中文及哲學，戴上四方帽畢業，完成了人生一大夢想。

你問我有沒有想過取得學士學位，我沒有想過，因為我高級文憑都沒有讀。

回想到明愛專上學院面試時，嘉敏跟往後大專4年的班主任傾了很久「甚麼叫叫生命」，最後獲取獎學金入讀。「我好想用自己的努力戴四方帽」，當中努力難以言喻，因為身體各機能都有機會受不明病影響，每年身體像缺失一樣事，可能是聽覺、視覺、吞嚥能力、說話能力不好，手腳郁動的能力變差。

一知道功課題目就俾我，今日唔知聽日事呀。我記得year1時真的有幾分功課在醫院交出去。校方容許我電腦打字體可大些，也不一定標階體，令我容易看到，亦減字數、交功課日子調節等，亦感恩同學幫了我很多。如果不是明愛專上學院一直支持、體諒，我可能都無此機會。

▲ 小學員學跆拳道之後，喜歡自我挑戰，不怕辛苦。（陳慧安攝）

畢業後持續生命教育教跆拳道

畢業後，陳嘉敏將所學到投放更多去做生命教育，這亦是她持續做的事，如去不同學校、機構分享。除了戴上四方帽，她最自豪的就是擔任跆拳道教練，「我說過如果我走，我要將畢業袍及跆拳道袍放在一起」。陳嘉敏教跆拳道主力教授兒童班，小學員不限健全、SEN、特殊需要的小朋友，她沒有離開初心，跟病發前一樣從事兒童工作。

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跆拳道如何不用腳，就此，嘉敏初時亦感疑惑，上網發現可在「香港輪椅武術總會」學輪椅跆拳道，用上半身做多些的動作，如用手擊打、防禦、打木板。約4年半前，她開始教小朋友跆拳道，2018年考獲黑帶，之後開始去肢體障礙學校、特殊教育學校去教班，現時每星期2至3次固定教兒童班。

其實我當初擔心家長不接受，而小朋友在第1、2堂問過，我會解釋Miss身體有些毛病，隻腳不太行到要坐輪椅，此架輪椅大家不用掂就可。起初小朋友不太相信我，之後慢慢願意行近我多些、聽我說多些，這也是一種成就。

戰勝障礙用另一種教學模式

局限是陳嘉敏示範不到腳部動作，要捉著手靶去教，或邀小師兄姐做示範，不過，她慢慢跟小朋友協調出來一種教學模式，大家的信任令她很開心。家長眼見小朋友學有所得、有進步，會放心讓仔女跟嘉敏學跆拳道。

我們教練看到小朋友由無自信變成有自信心，不用跟他人比較，專注自己，成功考獲通過段位腰帶時，我們有滿足感。

▲ 陳嘉敏跟香港輪椅武術總會主席李安東（中間黑衫者）和教練們，與一眾兒童兼親子跆拳道班學員。（陳慧安攝）

而針對SEN或肢體較弱小學員，很多人覺得教他們很困難，不過陳嘉敏想給這些小朋友學習機會，配合他們改變教學模式，如小朋友鍾意圍圈跑，就任他跑到某個位，要求他做動作，再讓他跑及做動作。又有小學員其中一邊手腳較弱，慢慢訓練加操多用弱的一邊，小朋友發現自己原來做到，最後更可以上台表演。

不是要小朋友完成我的課程目標，而是學習過程中能令他們的人生改變，這才更重要。

反之，陳嘉敏在小朋友身上獲益良多，「教小朋友時，不論是否SEN小朋友，我的煩惱和不開心會不其然放底了，在他們的世界裡就是簡單開心」，陳嘉敏不知哪一日會失去所有，就珍惜每一天，用生命影響生命。

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記者︰顏紫燕