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【47人初選案】趙家賢稱初心是讓更多民主派入立法會　認為民動遭戴耀廷及本土派騎劫

社會 14:35 2023/04/14

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趙家賢。（趙家賢社交平台圖片）

民主派初選案今（14日）續審。控方證人趙家賢續作供，趙稱同意其承辦初選的初心是希望提供一個平台予市民投票表達意見，選出市民心目中的民主派代表，集中選票讓更多民主派進入議會，但有感遭到戴及部分本土抗爭派騎劫。

代表林卓廷及黃碧雲的大律師沈士文開始盤問控方證人、時任民主動力召集人趙家賢。沈引用趙的錄影會面謄本提問，趙同意至今仍感到民動被騎劫和利用，續指當時感到「完全係好無辜」，若自己有盡職審查，或可避免牽連民動同仁。

趙同意，其初心是希望提供一個平台予市民投票表達意見，選出市民心目中的民主派代表，集中選票讓更多民主派進入議會。

法官李運騰關注趙在錄影會面時稱「我哋」的初心，問「我哋」是指哪些人。趙表示包括他本人、民動及區諾軒，絕不包括戴耀廷，同意是遭到戴及部分本土抗爭派騎劫。

法官陳慶偉則稱，趙很明顯想將他本人、戴耀廷和區諾軒劃清界線，追問當初民動答應承辦初選時，其初心有否包括戴？趙由民動為何承辦初選說起，稱戴原本欲找香港民研協助，毋須民動，惟民研希望與民動簽約，戴才讓民動參與。

趙續稱，當時有感戴「本身都係想踢開民主動力，突然搵返，我嘅諗法係唔接好過接」，最終與副召集人鍾錦麟商議後，認同鍾稱區諾軒會「拉住」戴，區亦與不同民主陣營關係良好，民主派在沒有初選下出選立法會的「搶票」情況會很激烈。趙稱，區的初心是揀選出選立法會的民主派，故最終決定承辦初選，但「我哋」僅包括趙本人、民動及區。趙表示，區與自己對初心的看法一樣，最初亦是由區向自己介紹初選計劃。

法官陳仲衡另就一份民動的眾籌文件提問，內容有關「2020年立法會選舉民主派 35+ 公民投票 群眾集資」。趙表示不熟悉眾籌事宜，交由黎敬輝處理。法官問及趙看到文件內容時有否感到自己及民動被騎劫？趙稱回看相關字眼會用「出咗事」來形容，據黎所指內容由兼職員工草擬。法官問及趙，是否感到遭兼職員工騎劫？趙稱「唔可以話騎劫，所以我話要負謹慎責任」。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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