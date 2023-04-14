【京官考察】盧文端：相信中央會更準確了解香港實際情形　不會只聽中聯辦匯報

▲ 全國僑聯副主席盧文端。（陳靜儀攝）

由港澳辦主任夏寶龍帶領的中央考察團，下午在中聯辦與港區全國人大代表及政協委員，及社會各界座談。港區人大代表吳秋北透露，會談中有談及基本法23條。

全國僑聯副主席盧文端在會見記者，他形容，夏寶龍務實，作風雷厲風行，貼地，希望他來港調查及向中央匯報之後，中央能加強支持香港解決房屋、青年就業等民生問題。盧文端相信，夏寶龍今次考察，會更加準確了解香港的實際情形，「不會只聽中聯辦的匯報。」

吳秋北：完整的基本法需要有23條

港區全國人大代表吳秋北透漏，會談中有談及基本法23條，又引述夏寶龍指，現時愛國者治港的局面來之不易，以自己的理解，應該盡快修訂23條。「完整的基本法，需要有23條」。他又強調，香港在國家安全方面要加強警惕，尤其要警惕外部勢力的滲透。

全國人大常委李慧琼表示，夏寶龍提到港現時已進入由治及興的新階段，呼籲愛國者支持特區政府依法施政，亦希望不同領袖思考自身角色，以行動協助香港和國家，貢獻力量。全國政協常委唐英年則表示，夏寶龍呼籲香港建制派要不動搖團結一致，可讓特區政府施政更有效率。

另一位全國政協常委何超瓊則表示，夏寶龍來港多日，是要深入了解更多民情，及社會各種情況問題，感受到夏寶龍關心不同階層的人士，非常愛香港人。

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記者：趙居逸