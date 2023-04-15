夏寶龍分享任港澳辦主任三年心路歷程　由痛苦到興奮？

▲ 夏寶龍昨晚約7時半在李家超陪同下離開中聯辦。（陳靜儀攝）

年屆7旬的港澳辦主任夏寶龍來港考察六日，行程滿滿，據聞夏寶龍會見各界時分享了自己擔任港澳辦主任三年以來的感受時稱，「最開始是辛苦加痛苦」，因為香港很亂，「現在是辛苦加興奮」。

如何辛苦？夏寶龍自爆，自己周四11點抵港，連續參加6場會見及座談，至夜晚11時半才回到酒店，「累得倒頭就睡」，凌晨5時半醒，隨後又到九龍灣和地區人士、民政專員等見面交流，笑稱「雖有滿枱的點心，但一口都沒時間動。」

滿枱點心 一口都沒時間動

他又透露，自己之後數日的行程十分豐富，除了今日要出席「全民國安教育日」開幕禮，發表頗長的講話，之後亦會探訪學校、到立法會與議員交流、視察北部都會區等。

以後會常以港澳辦主任身份來港

據了解，夏寶龍昨日下午在中聯辦會見各界人士時，再次公開充分肯定特首李家超，同時強調港區人大代表和政協委員重要，希望和港府建立交流溝通機制，以便人大代表就改善民生等提出建議。而夏寶龍最大希望，是團結，除了建制內部要團結，建制和政府亦要團結，要支持政府依法施政，因現在情勢有變，不是要和「港獨分子」鬥爭。

有與會者說，看得出夏寶龍深得國家主席習近平、黨中央的信任，「不是臨時代班」，而且身體很好。另有與會者又引述夏寶龍指，日後要多用「港澳辦主任」這個身份來港，「經常來。」

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