【死因研訊】裝修工通波仔後亡死因研訊　專家指醫生似未懷疑急性心肌梗塞

▲ 專家證人、心臟科醫生羅溢章今於死因庭作供。（梁錦麟攝）

52歲裝修工因胸口痛前往法國醫院求診，醫生指其未有大礙，未有依其要求入院。裝修工即晚回家後抽搐及失去知覺，被送往伊利沙伯醫院進行「通波仔」手術，約兩周後因急性心肌梗塞死亡，死因庭今（14日）續訊。專家證人、心臟科醫生供稱，在相關醫療報告及記錄中亦看不出當時替死者診斷的醫生曾懷疑死者有急性心肌梗塞，入院信內容顯示醫生似乎未有懷疑死者有急性心肌梗塞。

死者呂培常，終年52歲，生前任職裝修工。2019年12月17日凌晨因胸口痛前往法國醫院求診，其間疑因醫生稱無大礙後未有入院。死者當晚回家後出現抽搐，送院其間失去知覺，延至2020年1月3日不治，死因為急性心肌梗塞。

專家證人、心臟科醫生羅溢章供稱，解剖結果顯示死者死於急性心肌梗塞。羅指死者於法國醫院求診時所照的心電圖顯示，T波（T wave)有少許不正常，應先排除急性心肌梗塞的可能性，死者當時應留院觀察。

羅續指，以公立醫院模式而言，病人若因胸口痛送院，其間救護員亦會替病人接駁心電圖檢查有否病變。羅指，大部份醫生均能從心電圖判斷有否心肌梗塞，若當中有所懷疑，可隔15分鐘後再作檢查。羅強調，時間對急性心肌梗塞病人十分重要，需在2小時內進行「通波仔」手術。

羅指，在相關醫療報告及記錄中看不出當時替死者診斷的醫生曾懷疑死者有急性心肌梗塞，醫生當時應認為死者非急性病變。

朱的代表律師則向羅指出，朱曾替死者撰寫入院信，當中提及入院後會作涉及心肌酵素的安排。羅指，入院信內容似乎是朱懷疑死者血管出現問題，若朱懷疑死者有急性心肌梗塞，做法並不會這樣。

聆訊下周一（17日）續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟