報告-【TOPick 好物試用專員試用活動】Earth's Best芝麻街有機桃香蕉乳酪

試用專員: nana

小朋友由可以開始進食加固食品到而家都好鍾意食果蓉產品，依個牌子最吸引我嘅地方就係標榜有機蔬果同埋十大無添加承諾以及認證，相信大部分媽咪都會精心挑選最好嘅食物畀小朋友。小朋友食得好開心又健康，做媽咪嘅咩都抵返曬

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試用專員: Winnie Ha

個包裝係芝麻街已經好吸引

天然嘅味道令小朋友相當鐘意

會分享俾其他朋友，希望其他人都受惠

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用專員: Chan Yi Lun

可愛ge 芝麻街主角，色彩繽紛ge 包裝，小朋友見到實鍾意啦，甜甜口味易入口，乳酪仲有助腸道健康，預防便秘tim，咁健康ge 乳酪飲品，媽媽梗係放❤️俾小朋友食用

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用專員:Yiu Lai Ping

第一次畀10個月大囡囡試食芝麻街有機桃香蕉乳酪，容易扭開，唧出來也非常方便，當囡囡試第一口可能覺得稍微酸，看到她的表情非常有畫面，第二口及第三口慢慢開始接受，家姐也嘗試幾口，她不喜歡這味道，反而哥哥很快飲完一整包芝麻街有機桃香蕉乳酪，每個人的口味各有不同，根據各人的接受程度，我會再幫她們找一些新口味的嘗試，謝謝給我們有試食的機會。

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試用專員:Lam Pui Yiu

呢隻《Earth's Best芝麻街有機桃香蕉乳酪，天然又健康，仲好好味，夠濃夠香，而且好啱帶出街飲，飲唔晒仲可以用蓋蓋返好，非常方便，小朋友飲完愛不釋手！

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試用專員:Hung Vincci

收到產品後就急不及待拆開來給我的兒子試吃了，我也試了一淡，口感比較幼滑，跟其他乳酪產品比較酸了一點，但我兒子愛吃。工人姐姐餵他慢一點就投訴，可見他不會抗拒這個小食。我的購買清單又多了一項選擇。

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試用專員: Tam ka ling

今次能夠有幸參與試食真係好呀，因為我寶寶今個月半歲大啦，要開始學習食糊仔同乳酪，佢真係食得津津有味架，而且產品係成份天然，完全岩哂我呢個緊張媽咪啦，俾我見到佢食到咁滋味，令我都想快啲再去入定貨俾呀仔，等佢可以繼續食得開心，我做媽咪既就最放心啦！介紹朋友們都買定多啲貨先得！

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試用專員:Wai Sum

Earth's Best芝麻街有機桃香蕉乳酪

是輕便包裝嘅，好方便小朋友隨時隨地進食。食乳酪之前最好搖一搖包裝內的乳酪，以唧牙膏嘅方式讓小朋友更較容易自行將乳酪從包裝袋唧出嚟食。Earth's Best芝麻街有機桃香蕉乳酪味道有果酸，食落酸酸甜甜，小朋友好鍾意。小朋友識第一啖嘅時候，會食到酸嘅味道，去等小朋友食到第二啖，他的味蕾會慢慢適應，就會食到甜嘅味道。小朋友即使唔鍾意食酸嘅食物，今次呢個產品就好適合他們。乳酪的份量不會過多，小朋友餐前餐後食都好適合。小朋友多愛食乳酪，酸酸甜甜嘅味道好開胃，既有營養，又能飽腹。

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試用專員:Wong Tsz Kwan

Earth's Best芝麻街乳酪飲品一包包攜帶方便，桃及香蕉果味濃郁，味道甜甜酸酸，加上成份有機無添加，令我更放心讓我的嬰孩進食，提供天然豐富的營養素。試食幾次過後，發現每一次餵食BB都食過不停，一包份量剛剛好。而色彩繽紛的包裝襯上芝麻街主角十分可愛呢！

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試用專員:kwok po ching

兒童吸啜飲品囡囡不嬲都鍾意飲，呢隻Earth's Best芝麻街有機桃香蕉乳酪，標榜住天然無防腐劑，自然唔存在媽媽們會擔心嘅成份問題！

而且有yogurt成份，比起平時啜啜果汁更有營養，加埋蜜桃同香蕉，甜甜酸酸好啱囡囡口味，健康好味道！

另外芝麻街包裝都好得意，帶去戶外活動方便又有營養，簡單snacktime恩物！

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試用專員:CHAU MAN HUEN

小朋友最緊要食得健康有益，Earth’s Best 有機乳酪，味道香甜，開蓋後有淡淡的香蕉味，非常天然。乳酪最適合小朋友，無論早餐，或是下午茶。一包包獨立包裝，方便攜帶，外出或旅行的不二之選。而且Earth’s Best的乳酪有機天然，不含任何人造香料或防腐劑，令我十分安心給小朋友享用。

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試用專員:Siu Ming wai

我覺得芝麻街有機桃香蕉乳酪都幾好呀, 我比左姨甥女食, 佢好開心, 因為個包裝有公仔, 佢覺得靚^^

我自己都有食過一啖, 味道我就覺得一般, 冇想像中既甜, 她就食左幾口, 冇特別喜歡, 但唔抗拒,

咁小朋友最緊要係健康, 而且無添加任何化學野, 純天然, 營養又豐富, 值得推介的!

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試用專員:Kam Tai Wa

囡囡試過呢隻「芝麻街有機桃香蕉乳酪」愛不釋手，佢入面嘅果蓉豐富，味道又唔錯，試過雪凍佢更加好味，而且又方便帶出去，係野餐同戶外活動嘅首選。

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試用專員:hui kwok kit

試吃了芝麻街有機桃香蕉乳酪了, 個包裝好可愛, 比左呀女飲, 一開始飲, 味道會覺得怪怪地, 但飲飲下都OK 習慣左, 最重要係健康, 最怕係好化學, 好多添加劑既食物, 呢隻全天然有機, 令爸爸媽媽更加放心買, 唔怕吃得多有反效果! 幾好的

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試用專員:Iris Law

本身我仔唔鐘意飲太甜嘅飲品，所以多數飲清水為主。今次俾佢試飲【Earth's Best芝麻街有機桃香蕉乳酪】。佢係無添加防腐劑，作為家長都好放心俾小朋友飲用，我亦都俾我仔試飲。因有佢鐘意嘅香蕉味，所以佢好快就接受同愛上添。加上份量足夠已經可以當一餐下午茶了

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試用專員:EATIN

我覺得Earth's Best芝麻街有機桃香蕉乳酪味道不是我家中小朋友喜歡的，同時亦有點酸，唔似桃味，只有香蕉嘅質感，更似山渣味，對小朋友來講有點難入口。不過咁樣嘅包裝，容易飲用，不會倒瀉，擺放方便，帶出街亦不錯。喜歡酸嘅小朋友或許會愛上，好甜嘅就未必岩。

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試用專員:Leung Cheuk Man

我的侄仔現在六歲，非常揀飲擇食，他們將汽水當水飲，營養不均衡，自從他們飲過Earth's Best x芝麻街有機桃香蕉乳酪飲品後，對乳酪產品產生興趣。Earth's Best對食品有嚴格要求，以真正水果製造，有各種認證，包括USDA有機認證和Kosher 認證，非基因改造成份和10 大無添加承諾，成份天然，對小朋友腦部發展和發育。所以我極力推薦此健康美味的優質產品

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試用專員:Choy Suet Kuen

自從屋企的小朋友出世以後，我對他們的飲食攝取需求尤其關注，不過小朋友逐漸長大，少不免會識得扭計食零食。作為媽媽的我自然會選擇一D健康又有營養的食物。我特別會注重有營養標籤的食物，Earth’s Best 30多年來堅持 「 有機、10大無添加承諾」，不含人工香精、人造色素或基因改造等，作為家長有時將呢D小食、飲品作為獎勵給小朋友，或者返學時作為茶點飲品，Size細細支、方便攜帶，適合小朋友隨時享用。而且無添加的天然蔬果味道，不使用含對BB生長有害的BPA包裝物料，面對炎熱的假期，可以將Earth’s Best 果蓉混入其他鮮水果粒，雪藏後成為冰凍美味的雪條，小朋友一定食到愛不釋手。

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試用專員: Chan Shui wah

我比左小朋友試食了芝麻街有機桃香蕉乳酪, 我覺得幾好呀! 佢都好中意食, 完全唔抗拒, 因為個包裝可愛, 吸引到佢, 而且係酸酸甜甜的, 好易入口, 我之後都好大機會再買比佢食, 好安全, 無添加人工色素化學野, 又唔怕食得多會肥, 小朋友最重要食得健康又有益!

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試用專員:Min-Liang Liao

現代人重視健康，選擇食物強調有機，此乳酪也不例外，此產品經有機認證，強調用料天然，不含防腐劑，是很健康的食品，當早餐或下午茶都很適合，蜜桃香蕉口味好好吃，不會過甜，乳酪可以幫助消化，寶寶喜歡，大人也喜歡，受到一家人的歡迎！

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試用專員:Chan Kam Sim

Earth's Best 是信心保證，所推出的產品有USDA有機認證和Kosher 認證，還有10 大無添加承諾，食品高質健康，對兒童身體成長非常重要，兩個孫仔好鍾意食Earth's Best x芝麻街的乳酪。我感到好開心，因為乳酪含有豐富的營養素，而且包裝物料不使用含對BB生長有害的BPA材質，可以安心食用，如此高質乳酪，一定滋味無窮，健康好味又有益，是最適合小朋友食用的食品。

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試用專員:Lee Hoi Man

芝麻街包裝真的好可愛，會讓我日後想經常購買，而且桃香蕉乳酪也很美味，小朋友好愛吃!

香蕉和桃就是很完美的結合，清甜的水果與濃郁的乳酪互相交融。冷藏後的桃香蕉乳酪更為美味，香味在嘴中慢慢散開，另外乳酪含對腸胃健康係有益處。

可以活躍腸道，幫助消化﹐維持健康。 咁消化好左，對小朋友排便間接都有幫助。既可以改善腸道健康，又可以助提升免疫力，所以我會推介Earth's Best芝麻街有機桃香蕉乳酪。

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試用專員:Lau man suen

我小朋友食Earth's Best芝麻街有機桃香蕉乳酪,因佢提供了豐富的營養素，其中含有維生素B6、鎂和鐵等礦物質，能為小朋友的生長提供支撐。除此之外，香蕉和桃子的天然糖份可以增加美味度，確保食物的口感細緻，也可以滿足小朋友的低卡健康需求。此外，Earth's Best芝麻街有機桃香蕉乳酪不含對BB生長有害的BPA材質，可以為爸爸媽媽提供放心，而它也獲得美國USDA有機認證，是嬰幼兒健康零食的首選。

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試用專員:lau Kan yung

Earth's Best x芝麻街的零食及乳酪飲品，在香港一直受寶寶及小朋友的喜愛，色彩繽紛的包裝襯上不同的芝麻街主角，配搭多種水果的乳酪，帶來不同口味及豐富的營養素。包裝物料不使用含對BB生長有害的BPA材質，令爸爸媽媽更放心。Earth's Best品牌的堅持，給父母及嬰幼兒有機無添加的承諾，獲得美國USDA有機認證，是嬰幼兒健康零食的首選。

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試用專員:Ho Man Yiu Vicky

桃和香蕉絕對是滋味組合，味道更富層次，有助促進腸道健康。而且水果含豐富維他命，亦是採用天然熟成水果，無添加糖分、無調味劑、無色素、無防腐劑及無基因改造成分，很放心讓小朋友食用。

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試用專員:Ho Ka Pik

因為帶小朋友出街經常會肚餓扭計，Earth's Best x芝麻街的零食及乳酪飲品就非常方便，一開即食，又配搭多種水果的乳酪，好味得來有豐富的營養素，而且有機無添加，獲得美國USDA有機認證，可放心食用。

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試用專員:lee pui shan

Earth’s Best芝麻街有機桃香蕉乳酪 , 可愛ge 芝麻街主角, 色彩繽紛ge 包裝, 小朋友見到好鍾意啦,甜甜口味易入口, 乳酪仲有助腸道健康, 預防便秘tim, 真正水果製造, 10 大無添加承諾, 非基因改造成份, 營養豐富，健康美味, 媽媽梗係放 俾小朋友食用

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試用專員:Wong Kin Yan

呢隻「芝麻街有機桃香蕉乳酪」飲品，我屋企嘅小朋友飲完都讚好，入面係有果蓉，好濃郁，帶出街好方便，夏天雪凍佢仲好飲，值得推薦比大家！

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試用專員:Tong Hei Man Hilary

味道清新，不會太甜，很吸引小朋友，無論在包裝上還是味道都相當喜歡，而且成份天然可以代替平時飲品的甜度令小朋友食到更健康～而且乳酪也可以幫助小朋友腸道健康一舉兩得～

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試用專員:LO CHUN KIT

想自己寶寶有均衡飲食習慣，必定要比寶寶嘗試下Earth's Best芝麻街有機桃香蕉乳酪, 適合6個月起的嬰兒有機食品，營養價值豐富。香蕉味比較重而帶有桃既果香，小朋友容易入口之餘，乳酪呈現糊狀，質感滑身和橙黃色，冷凍後可以當零食飲品給小朋友食用，令他們坐定定，聽聽話話。

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試用專員:Cheng Shui Woo

我的體驗心得，是芝麻街有機桃香蕉乳酪，物料是不含對大人及小朋友，成長有害的BPA材質。不用擔心，可以放心給小朋友，享用芝麻街有機乳酪。大人及小朋友，可以一起食，當作零食及下午茶。而乳酪的包裝精美及搞笑，更能吸引小朋友進食。

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試用專員:Tang kit fung

今次試食的是Earth's Best芝麻街有機桃香蕉乳酪, Earth's Best係美國38年有機嬰兒食品領導品牌, 10大無添加承諾, USDA有機認證, 非BPA包裝物料, 真係好放心。

味道方面桃+香蕉夠晒MATCH, 而且係真正水果製造,營養豐富,健康又好味, 包裝係芝麻街好QQ 小朋友都好鍾意食, 之後我都會買俾佢食~~

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試用專員: Chan Siu Wai

美國EARTH'S BEST 芝麻街有機桃香蕉乳酪奶昔：營養豐富又美味，無添加鹽或精製糖。唧唧裝，方便擠出隨時食用～ 乳酪補充BB豐富鈣質，有助骨骼發展同腸道健康。桃同香蕉藴含豐富維他C，增強抵抗力。

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試用專員:Ng Sze Wai

Earth's Best x芝麻街乳酪飲品,做家長當然要幫手試味，味道天然清新，桃味加香蕉味酸咪咪味道濃郁，而且唔甜，低糖健康。質地較杰身，很有飽肚感，小朋友都幾鍾意食！

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試用專員:Wong On Wah

Earth's Best芝麻街有機桃香蕉乳酪，食落去酸酸甜甜，還有一種好Fresh嘅感覺，感覺就好似擁抱大自然，有種和大自然親吻嘅感覺呀！

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試用專員: CHEUNG Ho Lai

剛剛接過Earth's Best芝麻街香蕉蘋果乳酪，立即同小朋友試下，先看看包裝成份很健康，是美國製造的，天然成份，生果、乳酪和燕麥的組合，有益腸道健康。開始試飲，很容易入口，天然甜味，很適合小朋友口味，一包份量已可以是小朋友的小食及早餐。也很方便，一包一份量。

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試用專員:Lee Shiu Hung

我小朋友3歲, Earth's Best x芝麻街的零食和乳酪飲品提供了豐富的營養素來滿足小朋友的需要，而由於包裝物料不含對BB生長有害的BPA材質，爸爸媽媽更放心。Earth's Best品牌一直堅持提供給嬰幼兒有機無添加的食物，獲得美國USDA有機認證，因此可以確保3歲小朋友食用Earth's Best x芝麻街的零食及乳酪飲品會受益於它們的營養素及健康成分，而無需擔心汙染及安全問題

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試用專員:Lau Man Kwong

小朋友都可以獲得健康營養！吃Earth's Best芝麻街有機桃香蕉乳酪含有維生素B6、鎂和鐵等礦物質，能滿足小朋友的營養需求；而香蕉和桃子的天然糖份可以提供養分，又省去爸爸媽媽的煩惱；最重要的是，Earth's Best芝麻街有機桃香蕉乳酪獲得美國USDA有機認證，是嬰幼兒健康零食的首選！所以小朋友，不要猶豫，快來嚐嚐Earth's Best芝麻街有機桃香蕉乳酪，讓你吃出健康

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試用專員:FUNG Sze

小朋平時對水果非常抗拒，只鍾意食薯條朱古力等零食。而芝麻街有機桃香蕉乳酪而新鮮香蕉製造，更是10大無添加，營養豐富，健康美味，。他們品嚐Earth's Best x芝麻街的乳酪飲品後開始對水果改觀，明白到水果是如此美味。此外，芝麻街有機桃香蕉乳酪的包裝色彩繽紛，非常吸引，令人愛不釋手。加上此乳酪產品含有豐富的營養素，小朋友一試愛上，以後不再食薯條朱古力等零食。

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試用專員:Choi Ka Ying

Earth's Best x 有機桃香蕉乳酪，有甜味，好味，易入口，嬰兒都會食。而乳酪

有USDA有機認證及10大無添加承諾，不使用除草劑及農藥。亦不使用色素、基因改造和人工香料等，不受有害物質影響。令小朋友安全及健康，家長又放心。而乳酪的設計，容易進食，更能方便小朋友進食。

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試用專員: Cheung Lai Shan Cherry

今次試用嘅係"Earth's Best芝麻街有機桃香蕉乳酪", Earth's Best 係我好喜愛的有機嬰兒食品品牌, 因為佢有 10 大無添加承諾(如無基因改造成分, 無添加人工色素/人防劑等), 及 100%有機認證, 小朋友都食得安心又放心。

小朋友見到呢份試用品時已經好開心, 因為色彩繽紛嘅包裝襯上芝麻街主角, 非常可愛。而且好好味道易入口,乳酪仲有助腸道健康, 小朋友便便暢通, 非常健康的產品~~~

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試用專員:Yeung Nga Man

Earth’s Best 十大無添加承諾 100%有機認證，芝麻街有機桃香蕉乳酪奶昔，包裝上印上芝麻街公仔，乳酪補充小朋友豐富鈣質，有助骨骼發展及腸道健康，桃和香蕉藴含豐富維他C，增強抵抗力，味道一流又健康，作為下午茶就最合適了！

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試用專員:Fung Shi Yuk

寶寶未吃乳酪之前已經喜歡水果的味道，尤其是香蕉，這次讓他試食了桃香蕉乳酪，他很愛吃，而且他的腸胃也好了，之後會買更多有機水果味BB乳酪給他吃。

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試用專員:Chan Kam Ching

這款乳酪無添加，有機而且由新鮮水果製造，很放心給孫仔食，他也吃不停口。

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試用專員:LEUNG CHUN WAH

我自己同埋我兩個囝囝都試食過這款乳酪，容易入口，又唔會過糖，仲係有機且好健康，最適合3歲或以上小朋友食用。

加上，Earth’s Best 30多年來堅持 「 有機、10大無添加承諾」

不含人工香精 人造色素 基因改造，這令家長們很放心俾自己小朋友食用。

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試用專員:Mr Cheng

我的心得是Earth's Best芝麻街有機桃香蕉乳酪，配搭多種水果，有不同的口味，可根據自己的喜好而選擇。亦有豐富的營養素，沒有添加鹽及精製糖。而乳酪更是獲美國農業部有機認證，更安全及純淨。可以和小朋友一起食，既開心又幸福。

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試用專員:Leung Hung Cho

我有兩位8歲和7 歲的小朋友。他們試食完Earth's Best芝麻街有機桃香蕉乳酪後超鍾意，因為有助緩解他們的便秘問題。而Earth's Best 10 大無添加承諾 100%有機認證，包括無有害化學農藥，無基因改造成分，無添加生長激素，令家長非常放心給子女食用。此外，Earth's Best芝麻街有機桃香蕉乳酪含有豐富的營養素，促進腸胃健康，絕對是高質食物。

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試用專員: Chan Nga Wun

寶寶很喜歡香蕉的甜味和桃的香味，無添加的乳酪令家長很放心。希望之後再買多款不同口味讓寶寶嘗。

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試用專員: Wong Kwan Sin

我嘅小朋友現時一歲， 試食完Earth's Best芝麻街有機桃香蕉乳酪之後果然改善到便秘問題，飲完之後嘅一兩日都可以keep住每日有便便，仲會疴得好順暢，一啲都唔辛苦，加上喺桃同香蕉嘅味道天然，唔會喺藥水味果隻咁難飲，所以小朋友都好鍾意，會好主動指住表示想飲Earth's Best芝麻街有機桃香蕉乳酪，完全唔洗氹！多謝你哋俾我嘅小朋友試食呢種健康又營養豐富嘅零食，用嚟做寶寶下午茶小食就最適合，仲可以節省媽媽嘅工夫，真係要喺媽媽group推薦吓呢樣好物！🫶🏻

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試用專員: Wong Siu Yin Sharon

Earth's Best芝麻街有機桃香蕉乳酪有機不含防腐劑添加劑，無糖，只有純正果糖原味道，令家長放心比寶寶食用。營養價值高，為不同成長階段嘅小朋友提供充足嘅營養，令小朋友有良好嘅發展。而且味道好，無咁甜只有原生果糖嘅甜度，令寶寶容易入口。我家寶寶很鍾意食呢！