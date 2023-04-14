【廉政公署】39歲女子涉來港開戶用作電騙　涉款60萬判囚5個月

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廉署指，早前接獲投訴，懷疑有人在電騙案中冒充廉署人員。調查後揭發1名女子應朋友要求，來港開立銀行戶口。騙徒其後向電騙案受害人聲稱，戶口為廉署人員所有，要求對方存入款項作資金清查或調查之用。女子今（14日）在九龍城裁判法院承認串謀「洗黑錢」，判囚五個月。

被告胡慶珠，39歲，承認一項串謀處理已知道或有合理理由相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名。

案情指，被告於2018年11月至2019年3月期間，串謀他人處理多筆在其中銀香港戶口的港元和美元，共值約60萬港元。被告於2018年11月應於網上社交平台認識的朋友要求，來港在中銀香港開立3個戶口，並將戶口交由他人操作。開立戶口時，被告虛報其教育程度及受僱情況。

署理主任裁判官黃雅茵判刑時表示，被告所犯罪行性質嚴重，涉及跨境因素及向銀行作出虛假陳述。為保障香港國際金融中心地位，須判處阻嚇性刑罰。她以監禁9個月為量刑起點，考慮到被告認罪和病情等求情因素，扣減刑期至5個月。

廉署近期先後落案起訴3人參與冒充廉署人員電騙案的「洗黑錢」活動，3人認罪，分別判囚4個月至1年。廉署發言人強調，廉署不會要求市民匯款或存款入指定銀行戶口，作資金清查或調查之用。

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責任編輯：李梓𨭎