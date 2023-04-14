【日星隕落】日本情色片女王膽管癌病逝　曾拍50多部成人電影歷兩段婚姻

▲ 日本情色片女王膽管癌病逝，曾拍50多部成人電影歷兩段婚姻。

曾於保守的70年代拍下50多部成人電影，有日本成人片女王之稱的片桐夕子周四（13日）驚傳離世。原來，片桐夕子早於半年前，即2022年10月16日，便因為膽管癌離世，終年70歳。有關消息其後得到經紀公司證實，據了解，公司內部亦感難以置信，因為片桐夕子去年3月仍然參與電視台的戲劇拍攝，當時並無異樣。而她的死訊曝光後，眾多網民紛紛於網上留言悼念。

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綜合日媒報道，片桐夕子的家人是待葬禮完成後，經紀公司才證實死訊。經紀公司於13日收到訃聞，由於事前對她生病一事毫不知情，因此對於其死訊感到相當錯愕。片桐夕子最後一部參演的作品是去年（2022年）3月所拍攝的《相棒season20》，工作人員事後回想表示「她當時看起來就和平常一樣，沒有身體不好的樣子」，因此對其突然離世感到相當震驚。

片桐夕子1952年出生、1970年進入日本電影公司，8年內出演了50多部情色電影，成為日本情色片女王，之後她轉型改拍電視劇，晚年多參演推理劇。感情方面，她一共有兩段婚姻，首位丈夫是日本導演小沼勝，其後離婚，1985年再於美國邂逅一名當地人並育有子女，惟最後仍是離婚收場。

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據香港中文大學醫學院資料，膽管結構包括肝外及肝內膽管，而膽管癌可以影響膽管中的任何位置。常見的症狀方面，包括黃疸，糞便顏色變淡，尿色變深，腹痛，不明原因體重減輕及無飢餓感。發燒多見於腫瘤阻塞導致的膽管炎。

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責任編輯：羅嘉欣