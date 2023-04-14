【滑冰女神】馬曉晴盼平衡溜冰教育與幕前工作　學霸滑冰女神獲封港版石原里美【多圖】

▲ 「學霸滑冰女神」馬曉晴盼平衡溜冰教育與幕前工作。

有「港版石原里美」、「滑冰女神」之稱的前香港女子花式溜冰運動員馬曉晴（Maisy）擁有甜美笑容、迷人身段，在網上有相當高的人氣！

Maisy平日需要兼顧幕前工作、溜冰教育，忙過不停，並需要時刻保持完美狀態，果然十分厲害！

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盼兼顧兩方面

Maisy率先試食Häagen-Dazs推出凡9下午茶，好好享受美好的下午時光。

Maisy分享：「五款甜品均極為出色，但最後這款最得我心，沒想到陳皮和雪耳這些傳統中式甜品食材用於西式甜品中能如此完美，中西和新舊融合並重，最為意想不到，極有驚喜！我亦希望我的溜冰教育和幕前主持的工作亦能像這款甜品一般，互相兼容，取得完美平衡。」

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被封「港版石原里美」

身為前香港花樣滑冰冠軍的Maisy於香港出生的Maisy，在3歲隨家人移居到北京生活，於當地國際學校讀書，13歲移居美國，2017年在美國科羅拉多州高中畢業。

她曾憑可愛靚樣紅到日本，更被當地傳媒封做「港版石原里美」，至今在IG上擁有超過10萬位粉絲。

Maisy由2010年至2017年間曾7次在香港錦標賽不同年齡級別中奪冠，僅2015年失落金牌，曾於2016及2017年奪成人組金牌。

學霸女神

在2018年，Maisy因右腳踝舊患困擾而退役，後來在美國升讀大學主修communication。

昔日當運動員的時間管理及EQ的培訓，更有助Maisy學業，她過往接受TOPick訪問時稱：「升上大學後決意提早畢業，目的是希望趁後生能有更多時間做自己喜歡的事，一般學生一個星期通常只上4堂，我則選擇每同上差不多28堂，最後只花兩年時間完成四年的大學課程。」

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未有男朋友？

在ViuTV節目《姊妹們的國際市場》中，Maisy與何洛瑤（Sica）、李昭南（Mishy）、陳海寧（Isabella）、嘉盈與5位異地型男展開文化衝擊的戀愛體驗。Maisy參加極速配對節目，更令人好奇其感情狀況。

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