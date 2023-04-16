【如廁習慣】內地女遊港見清一色座廁　大呻嘔心：會有婦科病

不同地方有各自如廁文化，未必人人都能適應。近日有內地女生遊港時，在社交媒體上指不習慣用香港的座廁，更表示「講真不敢坐，每次上廁所都是躬著的」。有香港網民就「教路」，指可以坐「無影凳」上廁所。但台灣有醫生就指出，長期用半蹲姿勢如廁可能引起排尿障礙，而且會增加泌尿道感染風險。

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有內地網民以「為啥香港的廁所都是坐便（座廁）」為題，在小紅書發文指自己來到香港，發現無論商場還是公共廁所都是坐廁。帖文一出意外引起不少內地網民共鳴，有人直斥坐廁嘔心：「一天到晚成百上千個屁股坐來坐去」、「內地來香港不習慣坐廁，覺得那麽多人坐過，會有婦科病」、「馬桶圈都留著別人的體溫」、「寧願憋著不用」。

但亦有人持相反意見，認為蹲廁的衛生情況更差，指「多少人尿到外面甚至拉到外面」、「蹲的容易反彈」、「一進去跟開盲盒一樣不知道坑邊上會有黃的棕的紅的，而且還特臭」。

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有香港網民則表示自己從小練就「無影凳」，在外一律以半蹲姿勢上廁所。但原來長期使用這個方法上廁所，對身體百害而無一利。台灣泌尿科醫生張美玉曾指出，女性排尿時逼尿肌會收縮，尿道括約肌會放鬆；然而使用半蹲姿勢排尿，會令尿道無法完全放鬆，有可能導致盆骨底肌肉緊繃、痙攣，造成尿道括約肌和逼尿肌不協調，引致解尿速慢、解尿遲疑、殘尿多、解尿困難等問題。

台灣書田診所泌尿科主治醫生張雲筑就表示，如果殘餘的尿液過多，膀胱壓力大，未能順利將髒東西排出，更會增加泌尿道感染風險，並且有機會引發腎炎、水腫等問題。

兩位醫生亦分別就女性如廁提出幾項建議：

使用「全坐」或「全蹲」的姿勢，亦可選擇協助女性站立小便的工具。

盡量選擇蹲廁，或先將坐廁墊拭擦乾淨，再在上面墊上紙巾。

如採用半蹲姿勢小便，建議定期用按摩球按摩髂腰肌前後兩端。

不過，台北榮民總醫院桃園分院院長、泌尿科醫生盧星華補充，就臨床個案而言，半蹲姿勢造成的尿道炎並不常見。尿道炎的最常見的起因是排便後，由後往前擦拭陰部所致。如果改為由前往後擦，便可減少尿道炎風險。

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責任編輯：羅嘉欣