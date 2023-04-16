【金像獎2023】劉青雲第3度封金像影帝　台上感言：掌聲又好噓聲又好總好過冇聲

劉青雲奪影帝！公認演技出眾的劉青雲過去曾憑《我要成名》、《竊聽風雲3》獲金像獎最佳男主角，今次憑《神探大戰》第3度成金像影帝。

電影《神探大戰》以香港發生連環命案作背景，劉青雲在戲中飾演一個患有精神病的神探李俊，詮釋了神探跟瘋子只有一線之隔。

青雲在台上感謝太太及團隊：「佢哋一向都係神探，用咗一般人未必能夠忍受嘅能力去工作，一日接受一次核爆。」

青雲續說：「如果大家有夢想，只要肯努力，夠長命，夢想就會有一日，好奇怪亦帶點遺憾咁去實現。不過，唔緊要世事豈能盡如人意，我仲要多謝鏡頭前嘅大家，熱愛香港電影、熱愛香港嘅朋友，掌聲、噓聲我都會接受，因為總好過無聲。」

▲ 《神探大戰》李俊。

《新紮師兄》嶄露頭角

現年59歲的劉青雲於1982年加入TVB的第12期無綫電視藝員訓練班，同期同學有劉嘉玲、吳君如、藍潔瑛等，畢業後在TVB當藝員，1984年已憑《新紮師兄》的「Fit佬」嶄露頭角。

他期後參演劇集《大運河》、《孖仔孖心肝》、《人在邊緣》等，他在電視劇演出已獲觀眾認同演技出眾，當中1992年主演《大時代》更公認為神劇。

與杜琪峯韋家輝好拍檔

在電視台工作日子，他已外出拍電影，比如《聽不到的說話》、《我要富貴》等。

1992年離開無線後正式投入拍電影，代表作包括《新不了情》 、《現代豪俠傳》、《七月十四》、《衝鋒隊怒火街頭》、《高度戒備》、《絕世好Bra》、《竊聽風雲》系列等，不論演動作片、文藝片、喜劇都是揮灑自如。

他與杜琪峯、韋家輝更是最佳拍檔，合作《暗花》、《非常突然》、《神探》、《嚦咕嚦咕新年財》等為人津津樂道的佳作。

而《神探大戰》是韋家輝導演及編劇作品，劉青雲當日宣傳《神探大戰》接受專訪曾笑言，韋家輝一找他，根本就沒得推。

▲ 《大時代》。

不斷思考角色

青雲坦承：「韋生的說話，是很有啟發性，聽他的分析，便好像知道這世界有另一種道理，每次拍完戲都會帶來思考上的改變，明白他會這樣想東西，便會知自己犯了甚麼錯，回家會好好反思，拍韋生的戲，特別容易看到自己的另一面。」

在《神探大戰》內，青雲有很多內心與「怪獸」共存又抗衡的對話，青雲拿捏十分準確。

青雲表示：「我一向都是演這種角色，經常在家去思考，太太都見慣，我在腦中不停運作，甚至諗埋劇本沒有寫的，這樣去到現場，才可應付導演的各種要求。」果然是「台上一分鐘 台下十年功」。

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記者：梁樂欣、陳淑霖

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