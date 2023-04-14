【類鼻疽】一周增兩宗類鼻疽確診個案　今年共錄得6宗個案

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衞生防護中心今（14日）公佈，兩宗新增的類鼻疽確診個案。

首宗個案患者是一名居於柴灣的66歲女子。她於四月十日被發現在家中神智不清而送院，同日送入深切治療部治療，留院期間發現患有糖尿病。她的血液樣本經化驗證實，對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。患者現時情況危殆。

第二宗個案患者是一名居於深水埗，患有柏金遜症的74歲男子。他於二月中旬開始咳嗽帶痰。4月4日到明愛醫院覆診時採集了痰液樣本，12日化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。他昨（13日）入院治療，現時情況穩定。

本港今年共錄得六宗類鼻疽個案。去年則共錄得46宗類鼻疽個案，當中30宗個案居於深水埗區。

中心發言人表示，類鼻疽病菌一般不會傳人，但可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令個案有機會增加。



中心呼籲市民，尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫，以接受診斷和治療。

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責任編輯：李梓𨭎