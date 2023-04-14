【奇蹟康復】大女昏迷逾10日甦醒返英讀書　張新悅憶述康復過程中3個神蹟

▲ 張新悅的大女昏迷逾10日後奇蹟甦醒，即將返英讀書，令張新悅有感而發，憶述大女在康復過程中的3個神蹟。

46歲靚媽張新悅於2007年與楊哲安結婚，共育有4名女兒，一家六口本來非常幸福，惟張新悅今年初透露，14歲大女Lucy在去年曾因急病入院昏迷十多日，幸最後大步檻過。張新悅早前交代過女兒由病倒到康復的過程充滿神蹟，感謝師父和菩薩幫忙，昨晚（13日）張新悅指女兒即將返英讀書，再分享多3個難以置信的事件。

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Lucy即將返回英國的寄宿學校繼續讀書，令張新悅有感而發，「她可以痊癒繼續正常的生活， 我心中只有感恩，感恩和感恩。」她早前分享過在女兒的生死關頭，全靠她兩年前認識的師父和菩薩扶救，讓冤親債主放過Lucy才有機會生存，因此她藉著女兒離港，再分享更多她在康復過程中的一些刻骨銘心事情。

張新悅指女兒因細菌感染，致右腦腦壓一度升高至54mm Hg（正常人是10-15mm Hg），做了兩次手術後，醒來還要面對的狀況包括左面身體癱瘓、發高燒、全身出紅點點、眼有問題、吞嚥有問題等。她和老公楊哲安每次求師父幫忙，女兒第二日就能回復正常，「真的感恩師父菩薩幫，多謝冤親債主放。」

▲ 今年初一家六口可以齊齊整整過年。（IG圖片）

Lucy出院時全身還是乏力，沒有力氣發聲，之後張新悅再求師父幫忙，「師父在眾弟子面前當場幫她。我們親眼看見師父叫Lucy嗌了幾聲，神奇地聲音立刻返晒嚟！師父說不但幫她開聲，還給她真氣，她的內氣已完全不一樣。」張新悅說連中醫也嚇了一跳，因單靠藥物也不能在短時間內有成效，她更稱女兒更可於8分鐘內一口氣行上20層樓，唱歌老師也讚她的聲量比病前更強，聲線很好，「Lucy臉色也比病前更紅潤，在家休養3星期後上跆拳道課能在空中轉圈跳踢！」

3個難以置信的事件

在康復過程中，還發生了3個難以置信的事件，張新悅憶述，第一次在醫院看到Lucy可以不需要助行器走路時，楊哲安立刻和親戚分享覺得女兒叻，忽略了「冤親」的存在。

其實師父三番四次提醒我們女兒一有好轉的現象，一定要讚嘆冤親的大量。結果翌日她竟然確診了COVID！其實當時醫院還有隔離措施，醫護及家人都需要有PCR陰性證明才能進入病房，何來COVID ？最重要的是，當時正準備辦理手續出院，這完全打亂了師父已經安排好女兒出院後立即要處理的事情（即是冤親障礙她出院）。Jeremy（楊哲安）犯錯了，忽視虛空和沒有正視來處，沒有真心地迴向給冤親債主，導致師父受傷害。感恩師父和菩薩繼續幫Lucy，冤親寬宏大量讓Lucy痊癒！

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第二次則發生於農曆新年期間，一家人到海洋公園玩時，楊哲安容許Lucy去玩機動遊戲，「我不批准Lucy玩機動遊戲，只是一家人齊齊整整出去走一走，誰不知Jeremy忍不住帶她玩最激烈的Hair Raiser 過山車連續兩次，玩完他心感僥倖又再次忽略虛空，沒有多謝師父多謝冤親，沒有正視為什麼女兒可以在腦腫這麼嚴重，又做完兩次頭腦手術後僅只一個月，竟然可以坐完過山車後也完全沒有不良反應！」

她指數天後再拜見師父，當師父知道他帶了Lucy玩過山車後，訓斥了楊哲安，不應該挑戰師父能力，此時Lucy當場突然在他們身旁完全休克暈倒十幾秒。

出現了這麼神奇的一幕，我們怎不感受到虛空的存在？這個示現使我們不得不堅信女兒神奇地康復及這麼强健一直是師父菩薩的扶救和加持及冤親債主的寛宏大量。感恩冤親直接警誡，讓我們知道業力尚在。

第三次是在幾次參加法會時，她親眼看到Lucy在過程中出現暈眩及站不穩腳的現象，要跪下休息。但神奇地，當Lucy向冤親懺悔後，暈眩的現象隨即消失，立即可繼續站立念經。「這種情況相繼出現了還幾次，而她康復出院至今，都從沒有出現過相似的情況。謝謝冤親確實地提示我們，女兒的業債未清，不可掉以輕心，要拿出感恩心感激冤親在放過女兒！」

張新悅指這三次的啟示，讓Lucy深深體會到虛空的存在，她多謝師父教導，令兩夫妻和Lucy明白明因識果。「再一次感謝師父菩薩幫，多謝冤親債主讓Lucy沒有後遺症，健康的上課去。今後我們會用心學佛法，懺悔，念經，迴向給寬宏大量放過Lucy的冤親債主，以及銘記要感恩師父和菩薩。」

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責任編輯︰王明芳