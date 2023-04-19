【澳門旅遊】4間酒店餐廳美饌必試　山東菜自助餐+米芝蓮推薦法式晚餐【內附地址】

▲ 去澳門旅遊搵食，呢4間酒店餐廳美饌必試。

過去復活節澳門遊客蜂擁而至，留在酒店舒舒服服歎美食最好不過。澳門JW萬豪酒店及澳門麗思卡爾頓酒店各餐廳，在今個春天推出多款全新菜單，包括特色地方菜自助餐、春季限定菜式、酒吧全新小吃及由港廚主理的1星米芝蓮粵菜，值得專程過大海吃餐好。

罕有齊魯菜自助餐

中菜的山東菜系作為中國八大經典菜系之首，對中國北方飲食傳統影響深遠。澳門JW萬豪酒店的人氣自助餐廳名廚都匯，邀請了資深魯菜大師劉勇師傅客席登場，帶來正宗的魯菜風味。

「品味中國系列-山東名菜」自助餐的精選山東菜式，由名廚劉勇設計，他稱山東地大物博，食材選擇豐富，包括日照蝦皮、黑鹹菜、青椒、雞蛋、青島小鹹魚及山東式煎餅。齊魯菜製作精細，講究大廚的刀功和調味，把各式食材炮製成獨特的地方風味。

招牌菜式有奶湯蒲菜全家福，熬至乳白的湯水內有海參、大連鮑魚等多種食材，清甜濃郁。另外還有鑊氣小炒魯西黃牛肉、濟南特色炒茄丁、蒜爆羊肉、膠東風味魷魚等，山東名菜自助餐由即日起至6月30日供應。

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名廚都匯

地址：澳門JW萬豪酒店1樓

電話：+853 8886 6228

晚餐時段：6pm-9:30pm

價錢：成人澳門幣638至658元，小童澳門幣320至330元，萬豪旅享家會員獨家專享高達8折優惠。

環球小食配澳門雞尾酒

想小酌一杯的話，大堂酒廊有全新小吃餐單及雞尾酒特飲。全新的佐酒小吃，分量足以可當正餐，更集齊各國菜系，招牌菜包括烤牛腹排配墨西哥薄餅、烤蝦串配牛油果薄脆、巴東牛柳配伊麵及泰式辣烤豬肉等，極為豐富，套餐由澳門幣328元起，包括5款美食配搭飲品。

調酒以「Cocktails With A Purpose」為主題，創作出4款健康和可持續的雞尾酒。Bluegrass Smash以柑橘、香草和波本威士忌調配，味道清新沒有糖漿的假甜味，入口清爽。還有以三盞燈為靈感的雞尾酒，以Margarita Original、Spicy Mango及Frozen Blue 3款味道代表三盞燈的魅力。

大堂酒廊

地址：澳門JW萬豪酒店大堂

電話：+853 8886 6888

營業時間：12nn-10pm

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法式春季露筍主題晚餐

在同一棟酒店大樓的澳門麗思卡爾頓酒店，同樣有新菜式。裝潢陳設充滿巴黎情調的麗思咖啡廳，為傳統法式小館，連續6年獲《米芝蓮指南》推薦，提供一系列經典法國料理。

最近推出全新特色春日3道菜晚餐，只需$398已有交易，相當抵食。以充滿春天氣息的露筍及青豆作為主角，翠綠的色澤象徵清爽新鮮，口味輕盈清新，創新的食材配搭，吃罷感覺舒服不膩滯。

前菜可選露筍里昂沙律配水波蛋、鮮蝦青豆他他配青豆汁及羅勒青豆濃湯配魚子醬，青綠的蔬菜爽脆鮮甜，胃口大開。想再豐富一點，可加$188升級冰鎮海鮮拼盤，有波士頓龍蝦、法國生蠔等。

主菜及甜品各有3款可選，包括深海螫蝦配青豆泥、法式白醬燉雞配青豆露筍或額外加錢的美國肉眼扒配烤露筍。而甜品同樣有露筍入饌，露筍慕絲清淡幼滑，配檸檬薄荷雪葩可清洗味蕾。糖漬草莓榛果蛋糕配青豆冰淇淋，同樣清新；青豆露筍千層酥更充滿特色，清淡不甜膩，吃完也沒有罪惡感。

麗思咖啡廳

地址：澳門麗思卡爾頓酒店地面

電話：+853 8886 6712

營業時間：11:30am-10:30pm

米芝蓮1星精緻粵菜

澳門多間酒店的中菜廳均是米芝蓮指南常客，包括澳門麗思卡爾頓的麗軒。位於酒店51樓，是全澳門最高樓層的中餐廳，傲居城市上空，可飽覽路氹地區的美景。室內裝潢高尚優雅，藍色陶器及充滿葡萄牙特色的瓷磚，滲入澳門文化元素，貴賓廳更是少數擁有一張可坐24人的巨型圓桌，氣派不凡。

行政總廚何漢昇師傅來自香港，有逾40年的高級粵菜經驗，並曾在多國的5星級酒店工作，讓他有紮實而獨門的廚藝功架，他更將港式口味融入菜式之中，讓旅客能吃到港式風味。何漢昇師傅風味粵饌餐單，8道菜每位澳門幣1,280元，可一次過嘗盡他的拿手菜式。

例如一道酥脆蒜香智利鱸魚柳，靈感源自港式避風塘炒蟹，魚柳脆漿酥香薄脆，避風塘脆蒜惹味不過鹹，外脆內嫩又多汁，極有驚喜。砵酒焗蝦球煲上桌時點火，視覺效果一流，並傳來陣陣酒香，叫人食慾大增。蛋白蒸鮮蟹鉗更是亮點，大大隻蟹鉗配上10年釀製花雕酒，甘甜鮮味。

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麗軒

地址：澳門麗思卡爾頓酒店51樓

電話：+853 8886 6868

營業時間：星期二至日：6pm-10pm（逢星期一休息）

旅遊 Info

簽證：持香港身份證可免簽證入境

船期：金光飛航航班提供來回香港及氹仔每天共24班航班，票價為$160起。現時有「賞你遊澳門」船票買一送一優惠，優惠期至2023年6月30日。

記者：張頌婷